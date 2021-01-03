В киевском метро из-за технических проблем люди не смогли вовремя войти на станцию. Возле турникетов образовалась давка. В конце концов, какой-то мужчина сломал турникет и обругал работников метрополитена.

В сети инцидент охарактеризовали так: "Неадекваты добрались до центра Киева". Соответствующее видео на своей странице опубликовал "Киев оперативный".

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Детали

Причиной технических неполадок очевидно стал сбой в работе системы оплаты за проезд.



В давке люди не могли соблюдать социальную дистанцию, необходимую во время пандемии коронавируса.



Разъяренный мужчина приспустил маску и начал ругаться. Впоследствии он перешел к более радикальным действиям и сломал турникет.

Реакция украинцев

Инцидент вызвал неоднозначную реакцию у украинцев. Одни утверждают, что мужчина мог вести себя сдержаннее, другие же замечают, что действия работников метро были недопустимыми. Под видео люди оставили много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"А представляете, что было бы в той же Франции в такой ситуации? Да снесли бы все к *ерам, и были бы правы! Ибо что такое скопление людей в той же Франции – это угроза теракта! И сотрудники метро были бы обязаны немедленно открыть все турникеты и впустить/выпустить всех! Потому что их просто бы отправили под суд";

"Правильно мужик делает. Чем больше таких, тем лучше. Меня всегда тоже бесят такие ситуации, это же происходит в столице Украины с многомиллиардным бюджетом".

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