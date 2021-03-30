Новый судья Кичун считает, что зарплаты в КСУ – слишком большие
Новый судья Конституционного Суда Виктор Кичун считает, что зарплата служителей Фемиды слишком большая. Преимущественно она составляет около 300 тысяч гривен.
Источник:"РБК-Украина"
Кичун подчеркнул, что люди неприязненно относятся к КСУ из-за "необоснованно высокой" зарплаты. Он считает, что сейчас, как никогда, нужно возобновить доверие к Конституционному Суду.
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Это (высокая зарплата – 24 канал), знаете, тоже является дополнительным элементом ненависти к судьям КСУ, они, мол, получают огромные зарплаты, а выносят такие сомнительные решения,
– сказал новый судья.
Как восстановить доверие к КСУ
Кичун подчеркнул, что нужно восстановить доверие к КСУ. Для этого нужны справедливые решения судей, которые будут объединять общество. Судья привел пример решения относительно закона о языке.
"Чтобы показать сплоченность, чтобы не было групп интересов, чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа", – отметил Кичун.
Что известно о назначении Кичуна
- Нардепы назначили Кичуна по своей квоте 18 февраля. За него проголосовал 241 депутат.
- Впоследствии, 24 февраля, судья принес присягу.
- Кстати, Кичун является доцентом Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Ранее он работал адвокатом, а также членом правления банка.
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