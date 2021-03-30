Новый судья Конституционного Суда Виктор Кичун считает, что зарплата служителей Фемиды слишком большая. Преимущественно она составляет около 300 тысяч гривен.

Кичун подчеркнул, что люди неприязненно относятся к КСУ из-за "необоснованно высокой" зарплаты. Он считает, что сейчас, как никогда, нужно возобновить доверие к Конституционному Суду.

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Это (высокая зарплата – 24 канал), знаете, тоже является дополнительным элементом ненависти к судьям КСУ, они, мол, получают огромные зарплаты, а выносят такие сомнительные решения,

– сказал новый судья.

Как восстановить доверие к КСУ

Кичун подчеркнул, что нужно восстановить доверие к КСУ. Для этого нужны справедливые решения судей, которые будут объединять общество. Судья привел пример решения относительно закона о языке.

"Чтобы показать сплоченность, чтобы не было групп интересов, чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа", – отметил Кичун.

Что известно о назначении Кичуна

Нардепы назначили Кичуна по своей квоте 18 февраля. За него проголосовал 241 депутат.

Впоследствии, 24 февраля, судья принес присягу.

Кстати, Кичун является доцентом Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Ранее он работал адвокатом, а также членом правления банка.