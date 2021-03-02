Слідчі Державного бюро розслідувань під час розгляду низки справ щодо п'ятого президента Петра Порошенка очікують на виконання міжнародно-правових доручень. Зокрема, відповідні запити направили через Офіс генпрокурора.

Виконувач обов'язків керівника ДБР Олексій Сухачов розповів, що наразі у кримінальних провадженнях щодо Порошенка виконують міжнародні запити. Він зазначив, що їх спрямували у встановлений законом спосіб.

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Сухачов заявив, що представники Державного бюро розслідувань цікавляться виконанням міжнародних запитів раз на місяць.

Зокрема, це відбувається у Департаменті міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора.

Зверніть увагу! Державне бюро розслідувань виявило значну кількість активів ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Слідчі зазначили, що їхня загальна вартість складає майже 1,5 мільярда гривень. Детальніше про це – читайте тут.

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