Во время бурных событий Революции Достоинства 7 лет назад в этот день появились первые погибшие. Самые жесткие с начала Майдана противостояния, которые продолжались с 19 по 22 января назвали "Кровавое Крещение": холодная вода из водометов, слезоточивый газ, дубинки, гранаты и пули.

Мирная акция переросла в жесткое противостояние с милицией и беркутом. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Первые Герои Небесной Сотни

Первыми героями Небесной Сотни стали Михаил Жизневский, Сергей Нигоян, Юрий Вербицкий, Александр Бадера и Роман Сенык.

Сергей Нигоян

От огнестрельных ранений утром 22 января погиб Сергей Нигоян. 21-летний парень приехал на Майдан с Днепровщины еще в начале Революции Достоинства. Он охранял блокпост третьей баррикады у Лядских ворот. Его убили на улице Грушевского тремя выстрелами. Впрочем, слова Сергея Нигояна навсегда запечатлелись в сердцах украинцев.



Сергей Нигоян / Скриншот с видео

Михаил Жизневский

В тот же день от охотничьей пули, попавшей в сердце, умер белорусский активист майдана Михаил Жизневский. Он эмигрировал из Беларуси задолго до событий Евромайдана. И по словам тех, кто его знал, у парня всегда было обостренное чувство справедливости. На революции – был с первых дней, входил в самооборону Майдана.



Михаил Жизневский / Скриншот с видео

Роман Сенык

В тот же день бывший миротворец ООН, львовянин Роман Сенык получил тяжелое огнестрельное ранение в плечо. Пуля застряла в легком, несмотря на попытки медиков, он умер в больнице.



Роман Сенык / Скриншот из видео

Александр Бадера

От побоев силовиков скончался киевлянин Александр Бадера. Вместо медучреждения Александр в тяжелом состоянии остался дома, ведь именно больницы тогда для избитых и раненых были одним из самых опасных мест.



Александр Бадера / Скриншот из видео

Юрий Вербицкий

В этот же день, 7 лет назад, в лесу под Киевом нашли тело со следами пыток львовянина Юрия Вербицкого. Его вместе с общественным активистом Игорем Луценко беркутовцы похитили прямо из больницы.



Юрий Вербицкий / Скриншот с видео

50-летнего львовского сейсмолога нашли мертвым в окрестностях села Гнедин под Киевом со следами пыток.