Следователь по делу Стуса работал в СБУ еще 12 лет после Независимости и получал награды
Следователь по делу Стуса "майор Селюк" после обретения Украиной независимости продолжил работать уже в СБУ. Он даже получал знаки отличия.
Источник:"Радио Свобода"
На время распада СССР Селюк Анатолий Васильевич был подполковником юстиции. Такие данные изданию предоставила Служба безопасности Украины.
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Что известно о "майоре Селюке"
- В 1970 – 1980 годах он представлял сторону обвинения в деле поэта Василия Стуса.
- В архивных документах он значится как "следователь КГБ УССР – майор Селюк".
- В этот период в должности следователя проходил военную службу в органах Комитета государственной безопасности УССР.
- В 1991 году его приняли на военную службу в СНБУ, а впоследствии – СБУ.
- Уволили с военной службы в 2003 году в воинском звании полковника юстиции.
За время прохождения военной службы Селюк А. В. поощрялся ведомственными знаками отличия,
– говорится в ответе на запрос.
Кроме этого, на вопрос относительно того, имеет ли Селюк специальную пенсию за десятилетия работы в спецслужбах, – в СБУ не ответили.
Влияние Селюка в деле Стуса
- Селюк добился, чтобы в начале сентября 1972 года поэта приговорили к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки.
- В мае же 1980 года Стуса снова арестовали и признали особо опасным рецидивистом.
- В сентябре поэта осудили на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.
- Василий Стус умер в 1985 году в лагере Кучино (сейчас это Пермский край, Россия). По официальным данным, причина смерти – остановка сердца.
Медведчук против Стуса: что стоит знать
- В октябре 2019 года Дарницкий райсуд Киева запретил издательству Vivat распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Все – из-за иска Медведчука.
- Распространять книгу запретили, пока оттуда не заберут отрывки, в которых упоминают Медведчука. Кум Путина пожаловался, что 9 таких отрывков унижают его честь и достоинство.
- Медведчук был государственным защитником Стуса. Несмотря на это, соглашался со всеми утверждениями стороны обвинения.
Цитаты, из-за которых судился Медведчук / / Источник: книга Кипиани / Инфографика 24 канала
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