Следователь по делу Стуса "майор Селюк" после обретения Украиной независимости продолжил работать уже в СБУ. Он даже получал знаки отличия.

На время распада СССР Селюк Анатолий Васильевич был подполковником юстиции. Такие данные изданию предоставила Служба безопасности Украины.

Обратите внимание Что известно о Викторе Медведчуке, против которого Украина ввела санкции: биография

Что известно о "майоре Селюке"

В 1970 – 1980 годах он представлял сторону обвинения в деле поэта Василия Стуса.

В архивных документах он значится как "следователь КГБ УССР – майор Селюк".

В этот период в должности следователя проходил военную службу в органах Комитета государственной безопасности УССР.

В 1991 году его приняли на военную службу в СНБУ, а впоследствии – СБУ.

Уволили с военной службы в 2003 году в воинском звании полковника юстиции.

За время прохождения военной службы Селюк А. В. поощрялся ведомственными знаками отличия,

– говорится в ответе на запрос.

Кроме этого, на вопрос относительно того, имеет ли Селюк специальную пенсию за десятилетия работы в спецслужбах, – в СБУ не ответили.

Справка. В конце 2015 года Служба безопасности Украины открыла доступ к документам КГБ и архивам 1917 – 1991 годов. Среди них – тома дела украинского поэта Василия Стуса.

Влияние Селюка в деле Стуса

Селюк добился , чтобы в начале сентября 1972 года поэта приговорили к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки.

, чтобы в начале сентября 1972 года к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. В мае же 1980 года Стуса снова арестовали и признали особо опасным рецидивистом.

В сентябре поэта осудили на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.

Василий Стус умер в 1985 году в лагере Кучино (сейчас это Пермский край, Россия). По официальным данным, причина смерти – остановка сердца.

Медведчук против Стуса: что стоит знать

В октябре 2019 года Дарницкий райсуд Киева запретил издательству Vivat распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Все – из-за иска Медведчука.

Распространять книгу запретили, пока оттуда не заберут отрывки, в которых упоминают Медведчука. Кум Путина пожаловался, что 9 таких отрывков унижают его честь и достоинство.

Справка. Суд признал неправдивыми 3 цитаты, а еще в 3 запретил использование имени Медведчука, как персонажа произведения, если он не дает на это своего согласия. Украинцев возмутило такое решение.

Медведчук был государственным защитником Стуса. Несмотря на это, соглашался со всеми утверждениями стороны обвинения.



Цитаты, из-за которых судился Медведчук / / Источник: книга Кипиани / Инфографика 24 канала