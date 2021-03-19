Национальное антикоррупционное бюро выявило факты украинской коррупции в почти 80 различных странах. Говорится о государствах, в которые чиновники выводили украденные в Украине деньги.

После этого чиновники, подопытные НАБУ, легализовали их уже за пределами нашей страны. Об этом сообщил директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник на III Международном уголовно-правовом форуме.

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"За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира", – рассказал он.

По словам главы НАБУ, достаточно сложно назвать сумму денег, которую вывели из Украины через коррупционные схемы.

Можно предположить, что говорится о миллиардах,

– добавил он.

Артем Сытник также отметил, что НАБУ взаимодействует с компетентными органами других государств в процессе сбора доказательств причастности украинских топ-чиновников к коррупционным схемам.

В частности, он вспомнил спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с бывшим исполняющим обязанности председателя "Укравтодора" (Славомиром Новаком – 24 канал). Ее НАБУ осуществило в сотрудничестве с САП и Центральным антикоррупционным бюро Польши.

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