След украинской коррупции нашли в около 80 странах, – Сытник
Национальное антикоррупционное бюро выявило факты украинской коррупции в почти 80 различных странах. Говорится о государствах, в которые чиновники выводили украденные в Украине деньги.
Источник:НАБУ
После этого чиновники, подопытные НАБУ, легализовали их уже за пределами нашей страны. Об этом сообщил директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник на III Международном уголовно-правовом форуме.
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"За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира", – рассказал он.
По словам главы НАБУ, достаточно сложно назвать сумму денег, которую вывели из Украины через коррупционные схемы.
Можно предположить, что говорится о миллиардах,
– добавил он.
Артем Сытник также отметил, что НАБУ взаимодействует с компетентными органами других государств в процессе сбора доказательств причастности украинских топ-чиновников к коррупционным схемам.
В частности, он вспомнил спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с бывшим исполняющим обязанности председателя "Укравтодора" (Славомиром Новаком – 24 канал). Ее НАБУ осуществило в сотрудничестве с САП и Центральным антикоррупционным бюро Польши.
Что известно о задержании Славомира Новака?
- В июле 2020 года НАБУ вместе с САП разоблачили преступную группу, которой руководил экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак. Он получал около 300 тысяч евро неправомерной выгоды вместе с 4 сообщниками.
- 20 июля Новака задержали в Польше. В январе бывшему министру транспорта Польши и экс-руководителю Укравтодора Верховный суд Польши продлил арест до 16 апреля 2021 года.
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