Варшавский суд оставит Славомира Новака под арестом еще на 3 месяца. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Бывшему министру транспорта Польши и бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку продлили арест до 16 апреля 2021 года. Об этом сообщает "Польское радио".

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Решение приняла судья областного суда Иоанна Грабовская, предусматривающее дальнейшее содержание Новака под стражей.

Как сообщает источник, материалы по этому делу являются "шокирующими" и состоят исключительно из секретных данных, включительно с прослушиванием телефонных разговоров.

Прокурор Ян Дрелевский отметил, что судья согласилась с предположениями о мошенничестве Новака и признала доказательства существенными. Теперь экс-главе Укравтодора грозит 15 лет лишения свободы.

Что известно о Славомира Новака