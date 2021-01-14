Экс-глава Укравтодора останется под арестом до апреля
Варшавский суд оставит Славомира Новака под арестом еще на 3 месяца. Ему грозит 15 лет лишения свободы.
Бывшему министру транспорта Польши и бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку продлили арест до 16 апреля 2021 года. Об этом сообщает "Польское радио".
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Решение приняла судья областного суда Иоанна Грабовская, предусматривающее дальнейшее содержание Новака под стражей.
Как сообщает источник, материалы по этому делу являются "шокирующими" и состоят исключительно из секретных данных, включительно с прослушиванием телефонных разговоров.
Прокурор Ян Дрелевский отметил, что судья согласилась с предположениями о мошенничестве Новака и признала доказательства существенными. Теперь экс-главе Укравтодора грозит 15 лет лишения свободы.
Что известно о Славомира Новака
- 22 июля 2020 года задержали в Польше из-за обвинений в коррупции.
- Розыски по этому делу начались еще в 2019 году не только в Польше, но и в Украине. Позже антикоррупционные органы этих государств создали совместную следственную группу.
- Новаку грозят 6 обвинений. Все они совпадают периодом, когда он руководил Укравтодором.
- Подозрение по этому делу вручили еще 5 возможным сообщникам.
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