В довоенной реальности георгиевская лента была частью внутриукраинского пейзажа. Пророссийские партии контролировали регионы. Почти каждая украинская политсила говорила о диалоге с Москвой.

Я жил в этой реальности всю свою жизнь. Крым был заповедником просоветских настроений. "Золотой век" существования региона пришелся на восьмидесятые – и оттого местные жители скорбели по железному занавесу и исключительному курортному статусу, – пишет Павел Казарин в своем блоге "Грани правды" на 24 канале.

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Постсоветская ностальгия

1991 год не был для них историей про закономерный крах нежизнеспособной советской модели. Они воспринимали его как приход таинственной Украины, которая по своей воле взяла и пригвоздила их трезубцем к социальному дну.

Впрочем, не только они. Просоветскую ностальгию эксплуатировали все кому не лень. Страна спорила о числе государственных языков. Украинская эстрада была пьедесталом для российских звезд. Пророссийские лозунги были нормативными, а политики – респектабельными.

А потом наступил 2014 год

В Крыму члены "Партии регионов" получали партбилеты "Единой России". Пророссийские организации помогали оккупации Донбасса. Георгиевская лента стала маркером солидарности с агрессором. Российское вторжение перелицевало украинскую норму. "Пятая колонна" перестала быть фигурой речи – и Украина увидела воочию, какое будущее эти ребята готовят стране.

За это понимание страна заплатила большую цену. Но прошло 6 лет – и теперь мы видим, как ребята с хорошо знакомыми лозунгами пытаются вернуть довоенное статус-кво.

Они выучили уроки. И теперь старательно дистанцируются от любых обвинений в пророссийскости. Война сделала это звание токсичным – и оттого тот же Шарий грозит судом всем, кто обвиняет его в работе на Кремль.

Они больше не хотят быть пророссийскими. Они претендуют на то, чтобы считаться украинскими. И под этой вывеской пытаются легализовать дискуссии, которыми жила страна до войны. О количестве языков. О национальных героях. О символическом контуре.

Не символами едиными

Они атакуют все, что было построено в стране за последние 5 лет. Независимые институты. Наблюдательные советы. Реформированные отрасли и правила игры.

До войны эти ребята продвигали российские смыслы. Теперь – торпедируют украинские и компрометируют западные.

С их легкой руки Украина выучила слово "соросята" и узнала о планах коварного запада по порабощению страны.

Услышала про "внешнее управление" и научилась бояться Международного валютного фонда.

Пророссийский лагерь пытается наверстать упущенное за последние 5 лет – и оттого посвятил себя торговле страхами и неврозами.

При этом они отчаянно пытаются избавиться от имиджевого наследства 6-летней давности. Они выучили слово "аннексия" и готовы публично называть Крым – Украиной. Твердят о территориальной целостности и скорбят по жертвам войны. Дьявол в деталях – в их описании реальности причиной войны стало не российское вторжение, а Майдан. И именно его они пытаются объявить причиной и проблемой.



Револиция в 2014 году / Фото Getty Images

В этом нет ничего удивительного. Любой общенациональный праздник – это праздник субъектности народа. Что-то, что позволяет сказать "мы добились". День взятия Бастилии – это история про то, как французы прогнали короля. День независимости в США – о том, как американцы получили независимость от англичан. В Украине на эту роль последние 6 лет претендует история Майдана. И попытка его дискредитации вполне вписывается в логику пророссийской ревизии.

Окно возможностей

Год назад они увидели окно возможностей – и теперь старательно пытаются в него пролезть. Российское вторжение вычеркнуло их из украинской нормы, и перевело в категорию "пятой колонны" – и теперь они мечтают этот статус пересмотреть. А потому так яростно реагируют на любые обвинения в связях с Кремлем, грозят судами и судебными разбирательствами.

А еще они пытаются зарабатывать очки на критике украинской реальности. Которая и впрямь дает для этого немало поводов. Но в том и штука, что им нет дела до украинского будущего. Все, о чем они мечтают, это подменить настоящее – прошлым. Тем самым, 6-летней давности. В котором им было легко и комфортно. Тем самым, что уже один раз закончилось для страны катастрофой.

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А еще они надеются на короткую память избирателя. Который склонен забывать обиды, и прощать грехи. Новые пророссийские готовы канализировать его гнев, публикуя доносы, ФСБшные сливы и откровенную ложь. Они торгуют самым простым и непритязательным: ненавистью, завистью, агрессией. А ещё – прошлым. Потому что в будущем им попросту не найдется место.

И вся их надежда – на слабый иммунитет страны.