Пошла череда годовщин. 4 марта ровно год с момента назначения Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.

О результатах деятельности этого правительства

Если не вдаваться в детали, то основные достижения этого правительства – год и сами продержались (их предшественникам это не удалось), и ситуацию в стране удержали под контролем в сложных условиях коронакризиса (одновременно и эпидемиологического и экономического). Уже традиционная шкала оценки наших начальников – могло быть и хуже.

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Но проблем выше крыши, соответственно и критики, и претензий в адрес Кабмина Дениса Шмыгаля. Общее ощущение – правительство слабое (за исключение нескольких членов Кабмина) и недостаточно эффективное. Больших и катастрофических провалов не было (собственно, поэтому правительство Шмыгаля и удержалось). Но не было и больших и ярких достижений. Даже программу собственной деятельности это правительство не смогло в парламенте утвердить.

Отношения с Верховной Радой, кстати, остаются одним из слабых мест этого Кабмина, как, впрочем, было и у их предшественников.

По своей сути – это правительство исполнителей. Все ключевые политические решения принимаются в Офисе президента (сейчас еще частично и в СНБО). Но к уровню и эффективности выполнения принятых решений вопросов и претензий очень много. Но не буду обобщать. Эффективность деятельности очень разнится по отдельным ведомствам. Потребность в кадровом обновлении этого правительства давно назрела.

Нынешний Кабмин чуть ли не самого начала воспринимают как "временное" правительство. Но не зря говорят, что ничто не бывает таким постоянным, как "временное". Этот парадокс правительства Шмыгаля объясняется просто. И самого премьер-министра, и отдельных членов Кабмина при желании легко уволить. Но не факт, что преемники будут лучше. И главная проблема даже не в этом. Крайне сложно утвердить любого нового министра. Наверняка такая проблема возникнет и в случае замены премьер-министра.

Правительство без лидера

Еще одна особенность нынешнего Кабмина – это правительство без лидера. Премьер-министр Денис Шмыгаль не просто невыразительный и не запоминающийся. Он не столько глава правительства, сколько его административный координатор. Некоторые члены Кабмина намного влиятельнее премьер-министра, прежде всего глава МВД Арсен Аваков.

В предыдущем правительстве Алексей Гончарук пытался быть лидером хотя бы молодой части правительства. Владимир Гройсман и Арсений Яценюк, хотя и возглавляли коалиционные правительства, в котором их люди были в меньшинстве, но при этом были реальными и самостоятельными лидерами в работе Кабмина.

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Парадокс Шмыгаля в том, что его невыразительность помогает ему оставаться при власти (он почти ни с кем не конфликтует, и пытается быть надежным исполнителем для президента Зеленского), но одновременно лишает его будущего. Потребность в сильном премьер-министре, и в правительстве, которое станет драйвером ускоренного экономического роста, растет с каждым днем, в том числе и на контрасте с нынешним главой Кабмина и многими его министрами.