С 30 марта стартует летная программа украинского лоукостера SkyUp по направлению Киев – Мемминген. Рейсы из столицы Украины в немецкий город будут выполнять трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Известно, что SkyUp будет осуществлять вылеты из аэропорта "Борисполь". Об этом говорится на сайте SkyUp.

Важно Лоукостеру SkyUp разрешили открыть рейсы в 5 стран Европы: куда можно будет полететь

Цены на билеты

Стоимость билета без багажа с человека составляет:

из Киева в Мемминген – от 1963 гривен;

с Мемминген в Киев – от 2086 гривен.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Старт летной программы запланирован на 30 марта.

Обратите внимание! Из Киева SkyUp также летает в другие города Германии, в частности: в Берлин, Гамбург, Дюссельдорф и Штутгарт.

Добавим, что сейчас Германия находится в красной зоне карантина. Согласно информации украинского МИД, граждане Украины временно не имеют права въезжать в Германию в рамках безвизовых поездок с туристической, частной или деловой целью. Зато граждане Украины имеют право въезда в Германию при наличии вида на жительство в Германии или визы соответствующего типа.

Граждане, въезжающие в Германию из зоны риска подлежат 10-дневному карантину. Продолжительность карантина уменьшается до 5 дней при наличии отрицательного результата теста на COVID-19.

Перед поездкой обязательно проверьте информацию на сайте украинского МИД или немецкого посольства в Украине.