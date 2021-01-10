Харьковский скульптор Дмитрий Ив поедет на выставку в известную галерею в Нью-Йорке. Он создал огромную детскую игрушку – медведя – из колючей проволоки.

Она, по замыслу художника, болезненная пародия жизни, на которую 6 лет назад Россия обрекла Украину. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

Интересно Удачный ракурс или все же святой кот: оптические иллюзии, которые удивляют

Как рассказал скульптор, он создал скульптуру для того, чтобы рассказать о тех людях, которые погибли на Донбассе из-за политических амбиций президента России Владимира Путина.

Какие скульптуры покажут в Нью-Йорке

В Нью-Йорк отправится еще одна работа Дмитрия Ива – яблоко с Адамом и Евой. Эта скульптура сейчас находится в галерее. Художник по-своему изобразил библейскую историю.

Смысл в том, что мы не знаем, как появились Адам и Ева. Работа интересная, кинетическая. Отверстие сзади – намек на змея, который присутствует в нашей жизни,

– рассказал Ин.

За возможность представить свои работы в Нью-Йорке боролись больше тысячи участников. Среди 20 победителей сразу 2 скульптуры харьковчанина представят Украину уже в феврале.



Яблоко с Адамом и Евой / Скриншот с видео

Работы создает в подвале

Свои работы Дмитрий Ив создает в небольшом подвале многоэтажки в Харькове. Там рождаются скульптуры, которыми потом восхищаются в разных странах.



Скульптор Дмитрий Ив / Скриншот с видео



Работа харьковского художника / Скриншот с видео

Горожане знают его памятник влюбленным. "Жажда свободы" из цепей покорила Лондон на фестивале современного искусства. Еще одна его скульптура, которая рассказывает о борьбе с фашизмом, установлена в Италии.



Памятник влюбленных в Харькове / Фото Андрея Ярыгина



Скульптура "Жажда свободы" / Скриншот с видео



Скульптура в Италии / Скриншот с видео

Хочет заставить думать

Художник рассказал: "Красная линия моего творчества – это заставить человека думать. Я не люблю пустые работы, неинтересные в плане размышлений. То есть просто для красоты – это скучно".

В Америку работы автора отправят уже в феврале. А в дальнейшем харьковчанин хотел бы видеть их в увеличенном виде: одну из работ – на улице в Нью-Йорке, а мишку – в Украине, чтобы "колол глаза" виновным в войне.