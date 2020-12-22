Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убеждает, что политики скучают по журналистам в залах и кулуарах. Ранее допуск медийщиков в парламент ограничили из-за коронавируса.

Арахамия говорит, что чувствует несправедливость, когда видит журналистов, которые не могут зайти в Раду. Об этом глава фракции заявил на пресконференции, сообщает 24 канал.

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Первое, по чему мы скучаем, – это за журналистами в зале и кулуарах. Потому что, когда мы видим вас (журналистов – 24 канал) на улице, я не хочу, например, заходить в зал, потому что чувствую, что это несправедливо,

- утверждает политик.

Какие ограничения для журналистов действуют в Раде

Журналистам ограничили допуск в парламент еще 12 марта, когда началась пандемия коронавируса.

В мае спикер Рады Дмитрий Разумков установил, что кулуары парламента будут в дальнейшем закрытыми для медийщиков. Однако в ложе прессы могли находиться не более 30 телеоператоров или фотокорреспондентов.

В октябре ограничения ослабили, но установили лимит на количество журналистов в пресс-центре. В частности, там могут находиться до 120 медийщиков. Также до 30 человек могут быть в ложе прессы.

Обратите внимание! С начала пандемии каждый 6 депутат в Раде болел коронавирусом. В частности, по состоянию на ноябрь инфицировались не менее 75 народных избранников.

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