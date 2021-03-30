Прихильники активіста Сергія Стерненка прокоментували ухвалення нардепами постанови, яка засуджує протести під Офісом Президента. Там назвали засідання Ради крахом та деградацією парламентаризму.

У Стерненка наголосили, що у країні майже не залишилося людей, які представляють інтереси громадян. Адже лише в авторитарних режимах влада дозволяє собі засуджувати мирні протести.

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Там також зауважили, що у своїх заявах напередодні позачергового засідання депутати обіцяли розглянути причини протесту. Однак, майже ніхто їх не озвучив.

Показово, що за цю постанову голосувала новітня "партія регіонів" президента та депутати підсанкційного олігарха Коломойського,

– підкреслили у Стерненка.

"Шоу, яке влаштували у Раді, потрібне лише для того, аби приховати катастрофу, яка вже трапилася з нашою країною – кризу справедливості", – додали прихильники активіста.

Довідка. Постанову № 5295 про засудження подій, які відбулись 20 березня біля ОП підтримали 237 нардепів. "Проти" голосували нардепи "ЄС", "Голосу" та Гео Лерос.

"Українці отримали підозри й переслідування замість справедливості"

У Стерненка підкреслили, що довіра до українських судів є вкрай низькою. Тим паче, що навіть президент Зеленський заявив, що судова система в Україні довела свою непридатність.

"Попри це, покидьки у мантіях продовжують виносити неправосудні рішення іменем України. Саме таким рішенням Стерненка засудили до 7 років тюрми", – мовиться у публікації.



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Там також зазначено, що через це рішення українці вийшли на вулицю і вимагали справедливості для всіх. Але натомість учасники мирного протесту отримали підозри й переслідування.

Верховна Рада фактично підтримала політичні переслідування та скотилась до найгірших практик режиму Януковича,

– зауважили прихильники активіста.

"Влада хоче натягнути білорусько-російську систему на вільну і демократичну Україну. Але їм не перемогти. Бо ми вміємо боротися за справедливість", – підсумували вони.