Владислав Криклий в 2020 году заработал более 598 тысяч гривен. На посту министра инфраструктуры чиновнику ежемесячно начисляли от 47 до 97 тысяч гривен. Впрочем, после уплаты всех налогов и сборов Криклий получал немного меньшую сумму.

О зарплате министра инфраструктуры в 2020 году на запрос 24 канала рассказали в Секретариате Кабинета Министров.

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Согласно данным, больше всего Криклий заработал в марте – 78 134 гривны чистыми, а меньше всего – в феврале. Тогда после уплаты налогов Криклий получил 33 031 гривну.

Зарплата Криклия без налогов и сборов

Январь – 65 440 гривен;

февраль – 41 032 гривны;

март – 97 062 гривны;

апрель – 63 328 гривен;

май – 47 230 гривен;

июнь – 47 230 гривен;

июль – 47 230 гривен;

август – 47 230 гривен;

сентябрь – 68 147 гривен;

октябрь – 71 233 гривны;

ноябрь – 74 558 гривен;

декабрь – 73 275 гривен.

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Сколько Криклий получил на руки

Январь – 52 679 гривен;

февраль – 33 031 гривну;

март – 78 134 гривен;

апрель – 50 979 гривен;

май – 38 020 гривен;

июнь – 38 020 гривен;

июль – 38 020 гривен;

август – 38 020 гривен;

сентябрь – 54 858 гривен;

октябрь – 57 342 гривны;

ноябрь – 60 019 гривен;

декабрь – 58 986 гривен.

Заметим, в 2020 году министр инфраструктуры заплатил почти 145 тысяч гривен налогов и сборов.