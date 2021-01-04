Сколько заработал министр инфраструктуры Криклий в 2020 году: сумма
Владислав Криклий в 2020 году заработал более 598 тысяч гривен. На посту министра инфраструктуры чиновнику ежемесячно начисляли от 47 до 97 тысяч гривен. Впрочем, после уплаты всех налогов и сборов Криклий получал немного меньшую сумму.
О зарплате министра инфраструктуры в 2020 году на запрос 24 канала рассказали в Секретариате Кабинета Министров.
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Согласно данным, больше всего Криклий заработал в марте – 78 134 гривны чистыми, а меньше всего – в феврале. Тогда после уплаты налогов Криклий получил 33 031 гривну.
Зарплата Криклия без налогов и сборов
- Январь – 65 440 гривен;
- февраль – 41 032 гривны;
- март – 97 062 гривны;
- апрель – 63 328 гривен;
- май – 47 230 гривен;
- июнь – 47 230 гривен;
- июль – 47 230 гривен;
- август – 47 230 гривен;
- сентябрь – 68 147 гривен;
- октябрь – 71 233 гривны;
- ноябрь – 74 558 гривен;
- декабрь – 73 275 гривен.
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Сколько Криклий получил на руки
- Январь – 52 679 гривен;
- февраль – 33 031 гривну;
- март – 78 134 гривен;
- апрель – 50 979 гривен;
- май – 38 020 гривен;
- июнь – 38 020 гривен;
- июль – 38 020 гривен;
- август – 38 020 гривен;
- сентябрь – 54 858 гривен;
- октябрь – 57 342 гривны;
- ноябрь – 60 019 гривен;
- декабрь – 58 986 гривен.
Заметим, в 2020 году министр инфраструктуры заплатил почти 145 тысяч гривен налогов и сборов.
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