Сколько заработал Бойко за месяц на должности главы Минэнергетики
Бывший исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко за время пребывания на этой должности заработал более 23 тысяч гривен. Правда, на руки после уплаты всех налогов получил почти 19 тысяч гривен.
Подробнее о зарплате Бойко на должности главы Минэнергетики
Эти деньги он получил за неполные 2 месяца – ноябрь и декабрь. Хотя фактически пробыл в должности месяц. Об этом говорится в ответе Министерства энергетики на запрос журналистов 24 канала.
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- В ноябре оклад Бойко составил 14 150,57 гривны. На руки он получил 11 391,21.
- В декабре оклад был 9 004,91 гривны. На руки – 7 248, 95 гривны.
- Всего начислено было 23 155,48 гривны. А выплачено 18 640,16 гривны.
Добавим, что Бойко временно возглавил Минэнергетики 20 ноября. До этого он был заместителем временного исполняющего министра энергетики Ольги Буславец. А покинул он эту должность 21 декабря, когда правительство на его место назначило Юрия Витренко.
Коротко о Юрии Бойко
- Родился он в Ровно в 1972 году.
- В 1995 году окончил Киевский политехнический институт по специальности "Автоматическое управление электроэнергетическими системами", квалификация – инженер-электрик. Имеет также степень МВА (Международный институт менеджмента, 2002 год) и квалификацию специалиста-юриста (ЛНУ имени Ивана Франко, 2013 год).
- За его плечами – 25 лет работы в энергетической отрасли.
- Первое место работы – энергетический отдел главного энергетика Ровненского радиотехнического завода. Затем работал инженером-электриком компании "Элвис" (Ровно), инспектором инспекции энергонадзора в "Эй-И-Эс Ровноэнерго".
- С 2003 года работал директором Броварского района электрических сетей компании "А. Е. С. Киевоблэнерго", затем – на руководящих должностях этой же компании в Киеве.
- На протяжении 2009 – 2011 лет занимал должность технического директора, а затем вице-президента частного предприятия "Управляющая компания "Метрополия".
- После того Бойко 2 года работал руководителем правления ПАО "Черниговоблэнерго".
- С 2014 по 2020 год Бойко был заместителем директора по экономике и финансам государственного предприятия "Энергорынок".
- Согласно декларации, зарплата Бойко за 2020 год в "Энергорынке" составляет свыше 5,8 миллиона гривен, проценты по депозитам – более 180 тысяч гривен. На его счетах в банках находится примерно 1,9 миллиона долларов, 71 тысяча евро и почти 200 тысяч гривен.
- Он является тезкой и однофамильцем бывшего главы Министерства энергетики и члена ОПЗЖ Юрия Бойко.
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