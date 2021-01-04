Бывший исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко за время пребывания на этой должности заработал более 23 тысяч гривен. Правда, на руки после уплаты всех налогов получил почти 19 тысяч гривен.

Подробнее о зарплате Бойко на должности главы Минэнергетики

Эти деньги он получил за неполные 2 месяца – ноябрь и декабрь. Хотя фактически пробыл в должности месяц. Об этом говорится в ответе Министерства энергетики на запрос журналистов 24 канала.

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В ноябре оклад Бойко составил 14 150,57 гривны. На руки он получил 11 391,21.



В декабре оклад был 9 004,91 гривны. На руки – 7 248, 95 гривны.



Всего начислено было 23 155,48 гривны. А выплачено 18 640,16 гривны.

Добавим, что Бойко временно возглавил Минэнергетики 20 ноября. До этого он был заместителем временного исполняющего министра энергетики Ольги Буславец. А покинул он эту должность 21 декабря, когда правительство на его место назначило Юрия Витренко.

Коротко о Юрии Бойко