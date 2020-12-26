Какая зарплата у рядовых работников Укрзализныци: цифры
Среднемесячная заработная плата основных работников АО "Укрзализныця" в ноябре 2020 составила 11 681 гривен. Это касается рабочих профессий.
Такую информацию предоставили в Укрзализныце. Об этом сообщили на сайте Центра транспортных стратегий.
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Какая среднемесячная зарплата
Средние размеры зарплат следующие:
- машинист локомотива – 19 318 гривен;
- помощник машиниста – 13 603 гривен;
- монтеры пути на текущем содержании железнодорожных путей – 12 011 гривен;
- дорожные мастера – 16 303 гривен;
- мостовые и тоннельные мастера – 17 612 гривен;
- электромонтеры тяговых подстанций – 10 098 гривен.
С марта 2020 года средний размер заработной платы в АО "Укрзализныця" почти не изменился. Тогда этот показатель составил 11 660 гривен.
Ранее глава Укрзализныци Владимир Жмак рассказал, что его зарплата намного меньше чем та, что существовала у руководителей УЗ еще год назад.
Средняя зарплата в Украине: коротко
- По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в октябре 2020 года составила 12 174 гривен.
- По прогнозам Кабмина, номинальная среднемесячная зарплата 2021 года составит 13,6 тысячи гривен, в 2022 году – 15,4 тысячи гривен.
- Уровень безработицы будет снижаться: 2021 – 9,2% трудоспособного населения и 8,5% – 2022 года.
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