Среднемесячная заработная плата основных работников АО "Укрзализныця" в ноябре 2020 составила 11 681 гривен. Это касается рабочих профессий.

Такую информацию предоставили в Укрзализныце. Об этом сообщили на сайте Центра транспортных стратегий.

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Какая среднемесячная зарплата

Средние размеры зарплат следующие:

машинист локомотива – 19 318 гривен;

помощник машиниста – 13 603 гривен;

монтеры пути на текущем содержании железнодорожных путей – 12 011 гривен;

дорожные мастера – 16 303 гривен;

мостовые и тоннельные мастера – 17 612 гривен;

электромонтеры тяговых подстанций – 10 098 гривен.

С марта 2020 года средний размер заработной платы в АО "Укрзализныця" почти не изменился. Тогда этот показатель составил 11 660 гривен.

Напомним! По данным АО УЗ, размер средней зарплаты в Укрзализныце, по состоянию на сентябрь 2019 года, был 12 435 гривен. В июне 2019 года зарплата железнодорожников составила в среднем 11 324 гривен.

Ранее глава Укрзализныци Владимир Жмак рассказал, что его зарплата намного меньше чем та, что существовала у руководителей УЗ еще год назад.

Средняя зарплата в Украине: коротко

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в октябре 2020 года составила 12 174 гривен.

По прогнозам Кабмина, номинальная среднемесячная зарплата 2021 года составит 13,6 тысячи гривен, в 2022 году – 15,4 тысячи гривен.

Уровень безработицы будет снижаться: 2021 – 9,2% трудоспособного населения и 8,5% – 2022 года.

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