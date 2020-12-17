Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в ноябре получил примерно 40 тысяч гривен зарплаты. По его словам, ему хватает этих денег на жизнь.

Однако делать какие-то инвестиции из полученной заработной платы или позволять себе роскошь министр не может. Об этом он рассказал в интервью программы "Министры в галстуках и без" на 24 канале.

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"Я пришел из бизнеса и всю жизнь практически за исключением нескольких лет, работал в бизнесе, поэтому есть определенные доходы. Я их не скрываю, они задекларированы", – отметил Роман Абрамовский.

В своей декларации за 2018 год Роман Абрамовский указал, что владеет более 2,5 миллионами гривен и 460 тысячами евро наличными. Деньги тогда хранились в украинском филиале российского "Сбербанка". Однако сейчас, по словам министра, он их держит в "Ощадбанке".

"Сбербанк" был ближе к дому, более или менее надежным, и было удобно. Это было еще в 2018 году,

– сказал он.

Абрамовский также рассказал, что пользуется одной машиной примерно 11 лет, и пока не собирается ее менять.

"И это опять о постоянном потреблении. Чем больше мы используем приобретенные товары, тем лучше для окружающей среды. У меня нет такой привычки потребления, мне не нужна роскошь", – добавил чиновник.

Справка. 15 декабря глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подал в отставку. Однако Верховная Рада сняла с повестки дня рассмотрение этого вопроса.

Смотрите полное интервью с Романом Абрамовским на 24 канале: