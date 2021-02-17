За 5 месяцев работы парламентское монобольшинство от фракции "Слуга народа" поддержало только 2 закона. Остальные документы принимали за счет других партий. Поэтому фактически монобольшинство является недееспособным.

Фракция "Слуга народа" имеет права коалиции в Верховной Раде IX созыва. В парламенте их 247 человек.

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Но депутаты обеспечили 226 голосов "за" только для двух законов. Один касался аренды государственного и коммунального имущества, а другой был о внесении изменений в Бюджетный кодекс. За остальные законы проголосовало меньше политиков.

За 5 месяцев работы депутаты в Верховной Раде приняли 86 законов. Законодательные документы принимали в основном за счет голосов депутатов других фракций и групп.

За последние 5 месяцев работы из 247 депутатов монобольшинства в среднем голосовало лишь 206 нардепов. Это означает, что без голосов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным. Данные голосований показывают, что 41 депутат "Слуги народа" работал в формате саботажа,

– объяснил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Какие законы саботировали "слуги"