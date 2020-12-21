В Украине приближается период новогодне-рождественских праздников. Поэтому население будет иметь для отдыха 3 длинных блока выходных по 3-4 дня. Больше всего их будет во время празднования Рождества по юлианскому календарю.

Когда будут отдыхать украинцы

Зная сколько будет выходных на Рождество и Новый год можно удачно спланировать свой отдых на праздники. О том, когда будут отдыхать украинцы сообщает 24 канал.

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►25 декабря, в пятницу, когда христиане западного обряда празднуют Рождество украинцы будут отдыхать 3 дня подряд.

►На Новый Год также будет 3 выходных: 1 – 3 января.

►7 января Рождество празднуют христиане восточного обряда, поэтому этот день признали государственным выходным. Кроме того, рабочий день в пятницу, 8 января, правительство перенесло на субботу, 16 января. Так, украинцы будут отдыхать 4 дня – с 7 по 10 января включительно.

Обратите внимание! На протяжении 8 – 25 января в Украине будут действовать усилении карантинные ограничения. Всем заведениям питания будет запрещено принимать посетителей. В остальные дни они могут работать до 23:00, однако рассчитывать людей должны до 22:00. Кстати, в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до 01:00. Больше о карантине в Украине – читайте здесь.



Что предусматривает карантин в Украине / инфографика 24 канала