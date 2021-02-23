В Украины 23 февраля наконец ожидают прибытия вакцины от COVID-19. В Минздраве деталей не рассказали, однако в аэропорту "Борисполь" сообщили, в котором часу стоит ожидать самолет.

Вакцина прибудет грузовым самолетом 23 февраля ориентировочно в 10:00. Транспорт прибудет на режимный объект, туда никого не будут пропускать.

Интересно В Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca: детали

Сам министр здравоохранения Максим Степанов, который полетел в Индию, чтобы якобы проконтролировать отгрузку вакцины, прибудет в Украину примерно после обеда.

В аэропорту нет ажиотажа, усиленного патрулирования полиции или Нацгвардии.

"Увидели лишь несколько наших коллег, которые хотели зайти в аэропорт, чтобы отснять включения в эфир. Однако их, как и нас, туда не пустили", – рассказал корреспондент 24 канала Олег Климчук.

Вакцину везут в Украину: что известно

В Украину 23 февраля прибудет первая партия вакцины от AstraZeneca. В этой партии 500 тисяч доз вакцин.

Еще 18 февраля глава Минздрава Максим Степанов отправился в Индию. Он сообщил, что хочет провести переговоры с производителем вакцины Serum Institute of India и проконтролировать отгрузку вакцины.

Украина стала одной из первых стран мира, кто получит индийскую вакцину.



Вакцины от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала