За минувшие сутки в ВСУ COVID-19 заболели еще 80 человек. Чуть меньше половины из них госпитализировали. Другие – лечатся дома под наблюдением врачей.

В целом по состоянию на 8 марта 10:00 в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусом болеет 1 294 человека. Важно В зоне ООС начали вакцинацию военных: фото Статистика COVID-19 в ВСУ Всего за время пандемии выздоровели 16 273 человека, летальных случаев – 49. На изоляции находится 373 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировали 80 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 34 человека. Какова ситуация с вакцинацией от COVID-19 С начала вакцинальной кампании в Вооруженных силах Украины 2 796 человек получили первую дозу вакцины. За минувшие сутки прививки получили 420 человек. Обратите внимание! 24 февраля в Украине стартовала массовая вакцинация населения против коронавируса. Первую вакцинацию начали делать в Черкассах, далее – в Киевской, Винницкой и Черниговской областях. Коронавирус в Украине По состоянию на 8 марта в Украине зафиксировали 1 406 800 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 5 572 новых больных.

Больше всего новых больных за предыдущие сутки выявили в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Сейчас в красной карантинной зоне оказались сразу 4 области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.