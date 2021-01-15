В течение 2020 года в войне на Донбассе погибли 50 военных Вооруженных сил Украины. Еще 339 бойцов получили ранения. Однако на самом деле погибших среди личного состава Операции объединенных сил было больше.

Так, от пуль пророссийских боевиков погибли 50 военных ВСУ. Об этом "Радио Свобода" сообщили в Министерстве обороны.

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Не по боевым причинам погибли еще 79 защитников.

Заметим, что на самом деле количество погибших военнослужащих больше. Все потому, что в войне участвуют не только ВСУ, но и Нацгвардия, полиция, пограничная служба.

К слову, в результате обстрела снайпера на Донбассе 11 января погиб старший солдат Олег Андриенко. Это первая смерть украинского защитника в 2021 году.

Сколько военных погибли с начала войны

По информации Минобороны, с 2014 года во время российско-украинской войны погибли 2 665 военных ВСУ, ранены 10 152 воина. Количество погибших среди ВСУ составляет 1 168 человек.

Обратите внимание! Еще с июля 2020 года на Донбассе действует режим полного прекращения огня. Несмотря на то, что боевики регулярно нарушают перемирие, обстрелов и потерь стало меньше. Подробнее – читайте здесь.