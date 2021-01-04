В течение новогодних праздников патрульная полиция получила более 130 тысяч вызовов. В частности, речь идет о праздничных выходных 31 декабря - 3 января 2021 года.

Из них 2241 сообщение касалось различных ДТП. Об этом сообщили в патрульной полиции. Читайте также Сколько протоколов составили в Новогоднюю ночь из-за отсутствия масок: данные Офиса Президента По данным правоохранителей, в автомобильных авариях травмированы 183 человека. Еще 33 человека погибли. Обратите внимание! В первый день 2021 года патрульные в Украине составили 267 админпротоколов из-за управления транспортом в нетрезвом состоянии. Всего на Новый год от украинцев поступило более 7 тысяч вызовов. Подробнее об этом – читайте здесь. В общем патрульные составили 1356 административных материалов в отношении водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. К теме Пожары, ожоги и оторванные пальцы: в ГСЧС назвали последствия новогодних фейерверков Справка. С 1 июля 2020 года в Украине ужесточили наказание за вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет. А штраф за повторное правонарушение достигает 51 тысячи гривен.