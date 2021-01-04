Сколько водителей ездили пьяными во время новогодних выходных: данные полиции
В течение новогодних праздников патрульная полиция получила более 130 тысяч вызовов. В частности, речь идет о праздничных выходных 31 декабря - 3 января 2021 года.
Из них 2241 сообщение касалось различных ДТП. Об этом сообщили в патрульной полиции.
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По данным правоохранителей, в автомобильных авариях травмированы 183 человека. Еще 33 человека погибли.
В общем патрульные составили 1356 административных материалов в отношении водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии.
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