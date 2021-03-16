Бізнес-модель олігарха Ріната Ахметова відповідає базовим принципам побудови українських олігархічних кланів – приватизація доходів та націоналізація збитків. Це призводить до деградації національного залізничного перевізника.

Таку думку висловив Сергій Лещенко у своєму блозі "Чесна політика". Він пояснив, як Ахметов впливає на збитки Укрзалізниці.

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За словами журналіста, Ахметов є основним клієнтом компанії. Та використовує її для перевезення основного джерела його багатства – залізної руди до українських портів, звідки вона їде по цілому світу.

"Надприбутки Ахметова формуються не лише через сміхотворну ренту за видобуток залізної руди. Щоби її продати на світових ринках, її везуть в українські морські порти по коліях Укрзалізниці", – пояснив журналіст та член наглядової ради УЗ.

Скільки втрачає Укрзалізниця щороку

Лещенко наголосив, що в Україні діють різні тарифи навіть для порожніх вагонів – і вагон після залізної руди їде дешевше, ніж після зерна. Цей тариф не покриває собівартості.

Сумарно, через несправедливо низькі тарифи на перевезення залізної руди, Укрзалізниця втрачає щороку 8 мільярдів гривень,

– сказав Лещенко.

До прикладу, як він пояснив, у масштабах державної компанії це астрономічна цифра, що є еквівалентом суми, достатньої для закупівлі 250 пасажирських вагонів.

"Іншими словам – надприбутки родини Ахметова, що потім монетизуються у швейцарських, англійських та французьких розкошах, беруть витоки зі знекровлених українських підприємств", – наголосив Лещенко.

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Тарифи на транспортування

До того ж, як наголосив Лещенко, тарифи на транспортування залізної руди не покривають собівартості – кожна тонна везеться зі збитком мінус 19% для Укрзалізниці.

З території України на територію Словаччини та Польщі заходять абсолютно ті самі колії в тій самій ширині, які ведуть на металургійні заводи в Катовіце та Кошице. Але щойно вагон перетинає кордон, як тариф на транспортування руди збільшується:

у Польщі – у 2,5 раза;

у Словаччині – у 4 з гаком рази.

Увага! Причиною такої несправедливості є радянський спадок з обрахунку тарифів, який є вигідний Ахметову.

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