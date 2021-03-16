Бизнес-модель олигарха Рината Ахметова соответствует базовым принципам построения украинских олигархических кланов – приватизация доходов и национализация убытков. Это приводит к деградации национального железнодорожного перевозчика.

Такое мнение высказал Сергей Лещенко в своем блоге "Честная политика". Он объяснил, как Ахметов влияет на убытки Укрзализныци.

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По словам журналиста, Ахметов является основным клиентом компании. И использует ее для перевозки основного источника его богатства железной руды к украинским портам, откуда она едет по всему миру.

"Сверхприбыли Ахметова формируются не только из-за смехотворной ренты за добычу железной руды. Чтобы ее продать на мировых рынках, ее везут в украинские морские порты по путям Укрзализныци", – пояснил журналист и член наблюдательного совета УЗ.

Сколько теряет Укрзализныця ежегодно

Лещенко подчеркнул, что в Украине действуют разные тарифы даже для пустых вагонов и вагон после железной руды едет дешевле, чем после зерна. Этот тариф не покрывает себестоимости.

Суммарно, из-за несправедливо низких тарифов на перевозку железной руды, Укрзализныця теряет ежегодно 8 миллиардов гривен,

– сказал Лещенко.

К примеру, как он пояснил, в масштабах государственной компании это астрономическая цифра, что является эквивалентом суммы, достаточной для закупки 250 пассажирских вагонов.

"Другими словам – сверхприбыли семьи Ахметова, затем монетизируются в швейцарской, английской и французской роскоши, берут истоки из обескровленных украинских предприятий", – подчеркнул Лещенко.

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Тарифы на транспортировку

К тому же, как отметил Лещенко, тарифы на транспортировку железной руды не покрывают себестоимости – каждая тонна везется с убытком минус 19% для Укрзализныци.

С территории Украины на территорию Словакии и Польши заходят абсолютно те же пути в той же ширине, которые ведут на металлургические заводы в Катовице и Кошице. Но как только вагон пересекает границу, так тариф на транспортировку руды увеличивается:

в Польше – в 2,5 раза;

в Словакии – в 4 с лишним раза.

Внимание! Причиной такой несправедливости является советское наследство расчета тарифов, которое является выгодным Ахметову.

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