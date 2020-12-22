При содействии украинских консулов в течение 2020 года удалось освободить из-за решетки за рубежом более 1600 граждан Украины. Большинство из них – малоизвестные люди, поэтому истории о них не получили огласки.

Об освобожденных украинцах в своем обращении к дипломатам заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет прессслужба МИД.

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По словам Кулебы, в этом случае речь идет о малоизвестных людях, истории которых не получили резонанса.

Виталий Маркив вернулся домой. Кроме него, мы вернули из-за решетки со всего мира 30 граждан из таких очень резонансных известных кейсов, которые попадали на полосы новостей,

– отметил министр.

Кроме того, после вмешательства украинских консулов более 1 600 украинских граждан освободили из заключения за рубежом.

Кулеба уточнил, что это те истории, которые не попадали в новости и в соцсети, но "это конкретные спасенные судьбы украинцев и воссоединенные семьи".

Обратите внимание! В начале ноября 2020 года апелляционный суд Милана снял все обвинения с бойца Национальной гвардии Виталия Маркива. После 3 лет за решеткой он вышел на волю. Больше об этом читайте по ссылке.