Сколько украинцев дипломаты помогли освободить в 2020 году
При содействии украинских консулов в течение 2020 года удалось освободить из-за решетки за рубежом более 1600 граждан Украины. Большинство из них – малоизвестные люди, поэтому истории о них не получили огласки.
Об освобожденных украинцах в своем обращении к дипломатам заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет прессслужба МИД.
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По словам Кулебы, в этом случае речь идет о малоизвестных людях, истории которых не получили резонанса.
Виталий Маркив вернулся домой. Кроме него, мы вернули из-за решетки со всего мира 30 граждан из таких очень резонансных известных кейсов, которые попадали на полосы новостей,
– отметил министр.
Кроме того, после вмешательства украинских консулов более 1 600 украинских граждан освободили из заключения за рубежом.
Кулеба уточнил, что это те истории, которые не попадали в новости и в соцсети, но "это конкретные спасенные судьбы украинцев и воссоединенные семьи".
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