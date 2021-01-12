Коронавирус стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки зафиксировали 59 случаев заражения COVID-19 среди военных.

По сравнению с прошлым днем, суточный прирост увеличился почти в 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.

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В учреждения охраны здоровья были госпитализированы 10 человек. Остальные 49 находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное, все они получают необходимое лечение.

Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины

По состоянию на 12 января коронавирусом болеет 964 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 13 640 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 38 человек.

Сейчас на самоизоляции находится 42 человек. В ближайшие три дня срок изоляции завершается у 32 бойцов ВСУ.

Важно! В медицинском штабе отмечают, что чаще всего COVID-19 распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с близкими. Поэтому просят не подвергать себя и свою семью опасности.

Статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 12 января