В 10 раз больше заражений, чем днем ранее: ситуация с COVID-19 в ВСУ существенно ухудшилась
Коронавирус стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки зафиксировали 59 случаев заражения COVID-19 среди военных.
По сравнению с прошлым днем, суточный прирост увеличился почти в 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.
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В учреждения охраны здоровья были госпитализированы 10 человек. Остальные 49 находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное, все они получают необходимое лечение.
Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины
По состоянию на 12 января коронавирусом болеет 964 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 13 640 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 38 человек.
Сейчас на самоизоляции находится 42 человек. В ближайшие три дня срок изоляции завершается у 32 бойцов ВСУ.
Статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 12 января
- С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 124 430 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 812 368 пациентов, 20 019 – умерли.
- За прошедшие сутки, 11 января, выявили 5 116 новых больных – 131 ребенка и 309 медицинских работников. За последние 24 часа из медучреждений выписали 15 951 человека.
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