В 2020 году Украина потратила более 1,5 миллиарда гривен на закупку служебных автомобилей. Эта сумма больше нынешних расходов государства на аппараты искусственной вентиляции легких.

Активнее всего машины заказывали в сентябре и октябре, практически все они были новыми, об этом сообщает Dozorro.

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Кто приобрел больше всего

► Больше всего автомобилей закупило Министерство внутренних дел. В частности, Национальная полиция приобрела 748 специализированных авто с дополнительным оборудованием на почти 400 миллионов гривен. Все эти машины приобрели у одного поставщика.

Какие авто закупали для МВД / Иллюстрация Dozorro

► Госпогранслужба Украины приобрела 60 авто на 39 миллионов гривен. Речь идет о патрульных машинах повышенной проходимости с дополнительным оборудованием.

► Областные службы "Укравтодора" закупили 44 авто на 36 миллионов гривен. Часть этих машин – премиум-класса. После огласки в СМИ часть этих закупок отменяли.

► Служба внешней разведки в 2020 году приобрела 44 авто, они обошлись в 38,5 миллионов гривен. Более половины из них-марки Toyota.

Популярные марки авто

39% от общего количества приобретенных авто – марки Renault. Вторая по популярности марка авто среди государственных заказчиков – Peugeot. На третьем месте по объемам продаж в Prozorro оказались автомобили Toyota.