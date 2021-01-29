Украине суммарно задолжали за жилищно-коммунальные услуги 73 миллиарда гривен. Это данные по состоянию на конец декабря 2020 года.

Источник: Государственная служба статистики

В декабре украинцы уплатили 20,3 миллиарда гривен. Это – 72,6% начисленных за этот период сумм, отметили в экспресс-выпуске по оплате коммунальных услуг.

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За что именно задолжали украинцы:

поставки и распределение природного газа – 31,5 миллиарда гривен;

миллиарда гривен; поставки тепловой энергии и горячей воды – 24,1 миллиарда гривен;

миллиарда гривен; поставка и распределение электроэнергии – 6,1 миллиарда гривен;

миллиарда гривен; централизованное водоснабжение и водоотведение – 5,7 миллиарда гривен;

миллиарда гривен; управление многоквартирным домом – 5,1 миллиарда гривен;

миллиарда гривен; оказание услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 миллиарда гривен.

Реструктуризация долгов

По информации Госстата, в декабре 2020 года украинцы заключили 4,2 тысячи договоров по погашению задолженности. Их общая сумма достигает 31,1 миллиона гривен.

В то же время в этом же месяце внесли платежей на 24,3 миллиона гривен. Речь идет о сумме с учетом долгосрочных договоров о реструктуризации долгов, заключенных ранее.