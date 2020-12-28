Сколько украинцы готовы потратить на новогодний стол: сумма
Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1 440 гривен. По сравнению с предыдущим годом бюджет меньше, если посчитать его в долларах.
На какую сумму украинцы готовы накрыть стол
На праздничные новогодние блюда и напитки украинцы готовы потратить 1 440 гривен, то есть 50,6 доллара по курсу Нацбанка в декабре 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
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Сколько хотели потратить в предыдущие годы
- В 2019 году бюджет новогоднего стола составил 1 390 гривен. Хотя фактически сумма выросла, однако нынешний бюджет на самом деле меньше, если перевести в твердую валюту. На праздничный стол для встречи 2020 года украинцы готовы были выложить 59,7 доллара.
- А в 2018 году эта сумма составляла еще больше – 1 752 гривны или 62,8 доллара.
В то же время до 16% уменьшилась доля опрошенных, которые ответили, что у них на новогодний стол нет денег. В предыдущие годы таких было 23%.
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Что известно об опросе?Его проводили с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Лично опросили 2 004 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает 3,3%.
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