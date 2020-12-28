Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1 440 гривен. По сравнению с предыдущим годом бюджет меньше, если посчитать его в долларах.

На какую сумму украинцы готовы накрыть стол

На праздничные новогодние блюда и напитки украинцы готовы потратить 1 440 гривен, то есть 50,6 доллара по курсу Нацбанка в декабре 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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Сколько хотели потратить в предыдущие годы

В 2019 году бюджет новогоднего стола составил 1 390 гривен. Хотя фактически сумма выросла, однако нынешний бюджет на самом деле меньше, если перевести в твердую валюту. На праздничный стол для встречи 2020 года украинцы готовы были выложить 59,7 доллара.

бюджет новогоднего стола составил Хотя фактически сумма выросла, однако нынешний бюджет на самом деле меньше, если перевести в твердую валюту. На праздничный стол для встречи 2020 года украинцы готовы были выложить 59,7 доллара. А в 2018 году эта сумма составляла еще больше – 1 752 гривны или 62,8 доллара.

В то же время до 16% уменьшилась доля опрошенных, которые ответили, что у них на новогодний стол нет денег. В предыдущие годы таких было 23%.

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