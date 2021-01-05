Сколько украинцев смотрели новогоднее поздравление Зеленского
Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского видели 70% украинцев. Более 40% людей положительно оценили речь главы государства.
Так, большинству украинцев понравилось поздравление президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинга".
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Как украинцы оценили поздравления
- 43% оценили поздравления положительно,
- 35% – нейтрально,
- 21% – отрицательно.
Среди последних больше всего жителей Востока. В основном это пожилые люди, которые являются избирателями "Партии Шария", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской Солидарности" и "Свободы".
Как Зеленский приветствовал украинцев
Зеленский поздравлял украинцев с Новым годом вместе с детьми. В частности, глава государства рассказывал о героях 2020 года, хороших дорогах, возвращении украинцев домой и тишине на Донбассе.
Смотрите видеопоздравление Зеленского:
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