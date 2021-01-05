Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского видели 70% украинцев. Более 40% людей положительно оценили речь главы государства.

Так, большинству украинцев понравилось поздравление президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинга".

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Как украинцы оценили поздравления

43% оценили поздравления положительно,

35% – нейтрально,

21% – отрицательно.

Среди последних больше всего жителей Востока. В основном это пожилые люди, которые являются избирателями "Партии Шария", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской Солидарности" и "Свободы".

Обратите внимание! Опрос провели 2-4 января. Аудитория: украинцы в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме оккупированных территорий – 2500 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод: телефонные интервью с использованием компьютера. Случайная выборка номеров. Ошибка репрезентативности с вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Как Зеленский приветствовал украинцев

Зеленский поздравлял украинцев с Новым годом вместе с детьми. В частности, глава государства рассказывал о героях 2020 года, хороших дорогах, возвращении украинцев домой и тишине на Донбассе.

Смотрите видеопоздравление Зеленского: