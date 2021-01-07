Одноразовое пособие от государства в размере 8 тысяч гривен получили до полумиллиона украинцев. Выплаты завершат в ближайшие дни.

Государство перечислило 3,64 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Сколько украинцев получили деньги

Поделив эту сумму на 8 тысяч гривен, получится, что помощь от государства получили 455 тысяч украинцев. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест.

Только последняя программа – компенсация в 8 тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников,

– отметил Шмыгаль.

Напомним! В Украине ввели 3 программы выплат бизнесу, который пострадал из-за карантина. В частности, ФЛП и их наемным работникам пообещали выплатить по 8 тысяч гривен.

Главная победа – Дия

Власти считают одной из своих величайших побед в программе – мобильное приложение Дия. Через него украинцы также могли получать помощь.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что использование приложения позволило максимально упростить и автоматизировать процесс подачи заявок на получение помощи. Благодаря этому гражданам не приходилось даже контактировать с чиновниками.

Еще важнее стала работа этого приложения из-за пандемии, ведь люди могут оформить важные государственные услуги дистанционно, без очередей и скоплений.

Пакет малыша

Также она отметила, что более 20 тысяч родителей смогли получить онлайн государственные услуги при рождении ребенка через портал Дия. В частности как составляющие комплексной услуги "єМалятко".

Внимание! С 1 июля 2021 года родители имеют право выбирать между "пакетом малыша" и денежной компенсацией. Также вводят возможность получить такую ​​помощь в рамках услуги "єМалятко".

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