Карантинные 8 тысяч : сколько украинцев получили деньги от государства
Одноразовое пособие от государства в размере 8 тысяч гривен получили до полумиллиона украинцев. Выплаты завершат в ближайшие дни.
Государство перечислило 3,64 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
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Сколько украинцев получили деньги
Поделив эту сумму на 8 тысяч гривен, получится, что помощь от государства получили 455 тысяч украинцев. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест.
Только последняя программа – компенсация в 8 тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников,
– отметил Шмыгаль.
Главная победа – Дия
Власти считают одной из своих величайших побед в программе – мобильное приложение Дия. Через него украинцы также могли получать помощь.
Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что использование приложения позволило максимально упростить и автоматизировать процесс подачи заявок на получение помощи. Благодаря этому гражданам не приходилось даже контактировать с чиновниками.
Еще важнее стала работа этого приложения из-за пандемии, ведь люди могут оформить важные государственные услуги дистанционно, без очередей и скоплений.
Пакет малыша
Также она отметила, что более 20 тысяч родителей смогли получить онлайн государственные услуги при рождении ребенка через портал Дия. В частности как составляющие комплексной услуги "єМалятко".
Помощь ФЛП: что известно
- С 22 декабря физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам начали выплачивать одноразовую финансовую помощь в 8 тысяч гривен.
- Подать заявку на получение выплаты можно было до 31 декабря.
- Эту помощь ввели перед национальным локдауном, который должен стартовать 8 января.
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