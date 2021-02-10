Сколько украинцев поддерживают санкции против сограждан за сепаратизм
Большинство украинцев, 72%, поддерживают введение санкций против своих сограждан, если их деятельность вредит государству. Однако уровень поддержки санкций возрастает, если есть доказательства в причастности этих людей к сепаратизму.
Источник:Рейтинг
Так, 85% украинцев поддерживают санкции при доказательствах, что эти люди причастны к терроризму или сепаратизму.
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Сколько украинцев поддерживают санкции
- 46% однозначно поддерживают,
- 26% – скорее поддерживают.
Сколько украинцев поддерживают санкции за сепаратизм
- 67% – однозначно поддерживают,
- 18% – скорее поддерживают.
Санкции против Козака: что известно
- Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. Решение ввел в действие президент Владимир Зеленский, подписав приказ.
- Санкции применили против трех телеканалов Козака, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Поэтому NewsOne, ZIK и "112 Украина" прекратили свое вещание.
- Служба безопасности Украины пообещала обнародовать "секретные материалы" о медведчуковских каналах.
- Кроме того, по информации СМИ, санкции наложили и на самолеты Козака и Медведчука.
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