Большинство украинцев, 72%, поддерживают введение санкций против своих сограждан, если их деятельность вредит государству. Однако уровень поддержки санкций возрастает, если есть доказательства в причастности этих людей к сепаратизму.

Так, 85% украинцев поддерживают санкции при доказательствах, что эти люди причастны к терроризму или сепаратизму.

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Сколько украинцев поддерживают санкции

46% однозначно поддерживают,

26% – скорее поддерживают.

Сколько украинцев поддерживают санкции за сепаратизм

67% – однозначно поддерживают,

18% – скорее поддерживают.

Обратите внимание! Опрос проводила Социологическая группа "Рейтинг" в течение 6 – 8 февраля 2021 года. Для этого опросили 2 500 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI. Погрешность репрезентативности составляет не больше 2,0%.

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