Большинство украинцев не поддерживают право на частное владение оружием. Хотя законопроект о его легализации нардепы планируют предварительно рассмотреть уже на этой неделе, однако только в первом чтении.

Источник: "Рейтинг" Не поддерживают легализацию оружия 75% украинцев, а поддерживают – только 23%. Важно Рада уже на этой неделе рассмотрит закон об обороте оружия Такие данные получили из опроса, проведенного 2-3 февраля. Опросили 2000 человек, старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса был CATI случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Примут ли закон об обороте оружия Ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал парламенту принять законопроект. Дело в том, что Украина – единственная страна, где такого закона нет.

Проект предусматривает введение удостоверения владельца оружия. Там укажут категории оружия, которые может получить человек.

На каждую единицу оружия предусмотрят технический паспорт, где будут содержаться данные о владельце и серийном номере оружия.

Конечно, право на пользование оружием можно будет получить, если человек не будет иметь медицинских противопоказаний и судимости.