Сколько украинцев поддерживают легализацию оружия: опрос
Большинство украинцев не поддерживают право на частное владение оружием. Хотя законопроект о его легализации нардепы планируют предварительно рассмотреть уже на этой неделе, однако только в первом чтении.
Источник: "Рейтинг"
Не поддерживают легализацию оружия 75% украинцев, а поддерживают – только 23%.
Важно Рада уже на этой неделе рассмотрит закон об обороте оружия
Такие данные получили из опроса, проведенного 2-3 февраля. Опросили 2000 человек, старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса был CATI случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Примут ли закон об обороте оружия
- Ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал парламенту принять законопроект. Дело в том, что Украина – единственная страна, где такого закона нет.
- Проект предусматривает введение удостоверения владельца оружия. Там укажут категории оружия, которые может получить человек.
- На каждую единицу оружия предусмотрят технический паспорт, где будут содержаться данные о владельце и серийном номере оружия.
- Конечно, право на пользование оружием можно будет получить, если человек не будет иметь медицинских противопоказаний и судимости.
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