Необоснованным приговор Стерненку считают 34% осведомленных в деле украинцев: опрос
Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненка к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Лишь 26% украинцев хорошо осведомлены о приговоре активисту.
Источник:Центр Разумкова
В то же время 42% граждан заявили, что кое-что знают о заключении Сергея Стерненка, а 32% – впервые об этом слышат.
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Тем респондентам, которым было известно об этом деле, задавался вопрос, каким образом они оценивают решение суда,
– рассказали социологи.
Среди тех, кто знает о решении суда, мнения разделились:
- 34% придерживаются мнения, что решение было объективным;
- 34% – что решение суда является необоснованным и политически мотивированным;
- 32% не смогли дать оценку.
Оценки граждан зависят от их политических симпатий
Большинство представителей электората партии "Слуга народа" считают, что решение суда в отношении Сергея Стерненка было объективным – 40%. Необоснованным считают – 26%.
В электорате "ЕС" преобладают те, кто считает это решение необоснованным (соответственно 15% и 60%).
Чаще всего считают решение объективным представители электората ОПЗЖ (69%, тогда как лишь 9% из них считают это решение необоснованным и политически мотивированным).
Сергея Стерненка осудили: что известно
- Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненка к 7 годам и 3 месяцам заключения.
- Активиста обвинили в якобы похищении Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко хотел завладеть 300 гривнами Щербича.
- Активист назвал дело против себя политически мотивированным и заявил, что будет обжаловать приговор.
- Решение суда вызвало резонанс в украинском обществе. Волна протестов против политических преследований прокатилась по всей стране.
- 27 февраля демонстранты устроили масштабный митинг на Банковой.
- Сторонники Стерненка 8 марта пикетировали дачу Зеленского.
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