Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненка к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Лишь 26% украинцев хорошо осведомлены о приговоре активисту.

В то же время 42% граждан заявили, что кое-что знают о заключении Сергея Стерненка, а 32% – впервые об этом слышат.

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Тем респондентам, которым было известно об этом деле, задавался вопрос, каким образом они оценивают решение суда,

– рассказали социологи.

Среди тех, кто знает о решении суда, мнения разделились:

34% придерживаются мнения, что решение было объективным;

34% – что решение суда является необоснованным и политически мотивированным;

32% не смогли дать оценку.

Оценки граждан зависят от их политических симпатий

Большинство представителей электората партии "Слуга народа" считают, что решение суда в отношении Сергея Стерненка было объективным – 40%. Необоснованным считают – 26%.

В электорате "ЕС" преобладают те, кто считает это решение необоснованным (соответственно 15% и 60%).

Чаще всего считают решение объективным представители электората ОПЗЖ (69%, тогда как лишь 9% из них считают это решение необоснованным и политически мотивированным).

Обратите внимание! Исследования проводились с 5 по 9 марта 2021 года. Метод интервью – "лицом к лицу". В нем приняли участие 2 018 совершеннолетних со всех регионов Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Сергея Стерненка осудили: что известно



Что известно о деле Стерненка / Инфографика 24 канала