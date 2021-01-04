Сколько украинцев против вакцинации от COVID-19: неожиданная статистика
В Украине к вакцинации от коронавируса негативно относятся 42% населения. Треть из них считает, что COVID-19 – прежде всего политическая акция, и он ничем не отличается от других вирусов.
Негативно настроены против вакцины также люди, которые считают, что за такое время невозможно разработать эффективный и безопасный препарат. Об этом рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, сообщает "РБК-Украина",
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Кроме того, одной из причин является то, что люди не доверяют власти.
Еще часть – на мой взгляд, потому, что мы вообще живем в эпоху постправды. Интернет, помимо многих положительных сторон, дает площадку различных верований – в тайное правительство, в сионских мудрецов,
– отметил Паниотто.
Что еще сказал Паниотто
- Исследование, которое провели в августе, показало, что 42% населения против вакцинации.
- С чего времени количество зараженных коронавирусом в Украине выросло в разы, однако против вакцинации все те же 42% людей.
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