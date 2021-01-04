В Украине к вакцинации от коронавируса негативно относятся 42% населения. Треть из них считает, что COVID-19 – прежде всего политическая акция, и он ничем не отличается от других вирусов.

Негативно настроены против вакцины также люди, которые считают, что за такое время невозможно разработать эффективный и безопасный препарат. Об этом рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, сообщает "РБК-Украина",

Актуально COVID-19 в Украине: 4 тысячи новых больных, 73 пациента умерли

Кроме того, одной из причин является то, что люди не доверяют власти.

Еще часть – на мой взгляд, потому, что мы вообще живем в эпоху постправды. Интернет, помимо многих положительных сторон, дает площадку различных верований – в тайное правительство, в сионских мудрецов,

– отметил Паниотто.

Что еще сказал Паниотто

Исследование, которое провели в августе, показало, что 42% населения против вакцинации.

С чего времени количество зараженных коронавирусом в Украине выросло в разы, однако против вакцинации все те же 42% людей.

Обратите внимание! По состоянию на январь 2020 количество зараженных коронавирусом в Украине превышает норму более чем в 7 раз