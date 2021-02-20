Меньше всего за последние 8 лет: сколько украинцев просили убежища в Польше
В 2020 году за международной защитой в Польшу обратилось в общей сложности почти 3 тысячи иностранцев. Больше всего среди них россиян и белорусов. А вот украинцы оказались лишь на третьем месте.
Источник:"Польское радио"
По данным представителя Управления по вопросам иностранцев Якуба Дудзяка, в прошлом году число иностранцев, которые просили статус беженца в странах ЕС, уменьшилось до самого низкого с 2013 года. уровня.
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Дудзяк заметил, что в 2020 году ходатайство о предоставлении международной защиты в Польше подало почти вдвое меньше человек, чем годом ранее. За год их количество сократилось от 4,1 тысячи до 2,8 тысячи человек.
Граждане каких стран чаще всего просили убежище в Польше
- Россия – 1283 человек,
- Беларусь – 407 человек,
- Украина – 317 человек,
- Афганистан – 120 человек,
- Таджикистан – 87 человек.
По данным Европейского бюро поддержки предоставления убежища, в 2020 году международную защиту в странах ЕС попросили 461,3 тысячи иностранцев. Это на 31% меньше, чем в 2019 году. Почти одна треть принятых решений была положительная.
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Главными странами происхождения иностранцев, которые обращались за международной защитой в странах ЕС, были Сирия, Афганистан, Венесуэла, Колумбия и Ирак.
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