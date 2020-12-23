Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то большинство голосов избирателей получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. На втором месте находится пятый президент Петр Порошенко. В пятерку лидеров попал и кум Путина Виктора Медведчук.

Свежий президентский рейтинг Соответствующее исследование провела социологическая группа "Рейтинг". Опрашивали они людей с 16 по 20 декабря. Интересно ОПЗЖ обогнала "Европейскую Солидарность", "Слуга народа" – впереди: свежий рейтинг партий Выборы президента: за кого бы голосовали украинцы (ответы тех, кто будет голосовать и определился) Владимир Зеленский – 26,5%,

Петр Порошенко – 14,3%;

Юрий Бойко – 10,1%;

Юлия Тимошенко – 9,8%;

Виктор Медчедчук – 7,7%.

Владимир Гройсман – 6,44%;

Игорь Смешко – 6%;

Дмитрий Разумков – 4,1%;

Олег Ляшко – 3,6%;

Сергей Притула – 2,9%;

Виталий Кличко – 2,2%;

Олег Тягнибок – 2,2%;

другой кандидат – 4,2%;

затрудняюсь ответить – 4,4%.

Рейтинг кандидатов в президенты / Инфографика 24 канала Обратите внимание! Опрос проводили почти на всей территории Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Опрашивали украинцев в возрасте от 18 лет. Выборка – репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Всего опросили 2 тысячи человек. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%. Предварительные опросы Данные опроса центра Разумкова за 4 – 9 декабря Владимир Зеленский – 28%;

Петр Порошенко – 19%;

Юрий Бойко – 17%;

Юлия Тимошенко – 8%;

Игорь Смешко – 6%;

Владимир Гройсман – 4%;

Анатолий Гриценко – 3%;

Дмитрий Разумков – 2,5%

Руслан Кошулинский – 2%

Олег Ляшко – 2%;

Виталий Кличко – 1,5%;

Александр Вилкул – 0,9%. За кого собирались голосовать украинцы в ноябре Владимир Зеленский – 31%;

Петр Порошенко – 21%;

Юрий Бойко – 17%;

Юлия Тимошенко – 8%;

Игорь Смешко – 6%;

Руслан Кошулинский – 3%;

Олег Ляшко – 2%;

Александр Вилкул – 1%. Актуально Доверие к Зеленскому продолжает падать: результаты нового опроса Президентский рейтинг за ноябрь / Инфографика 24 канала