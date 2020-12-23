Президентский рейтинг: Медведчук – в пятерке, какая поддержка у Зеленского
Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то большинство голосов избирателей получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. На втором месте находится пятый президент Петр Порошенко. В пятерку лидеров попал и кум Путина Виктора Медведчук.
Свежий президентский рейтинг
Соответствующее исследование провела социологическая группа "Рейтинг". Опрашивали они людей с 16 по 20 декабря.
Интересно ОПЗЖ обогнала "Европейскую Солидарность", "Слуга народа" – впереди: свежий рейтинг партий
Выборы президента: за кого бы голосовали украинцы (ответы тех, кто будет голосовать и определился)
- Владимир Зеленский – 26,5%,
- Петр Порошенко – 14,3%;
- Юрий Бойко – 10,1%;
- Юлия Тимошенко – 9,8%;
- Виктор Медчедчук – 7,7%.
- Владимир Гройсман – 6,44%;
- Игорь Смешко – 6%;
- Дмитрий Разумков – 4,1%;
- Олег Ляшко – 3,6%;
- Сергей Притула – 2,9%;
- Виталий Кличко – 2,2%;
- Олег Тягнибок – 2,2%;
- другой кандидат – 4,2%;
- затрудняюсь ответить – 4,4%.
Рейтинг кандидатов в президенты / Инфографика 24 канала
Предварительные опросы
Данные опроса центра Разумкова за 4 – 9 декабря
- Владимир Зеленский – 28%;
- Петр Порошенко – 19%;
- Юрий Бойко – 17%;
- Юлия Тимошенко – 8%;
- Игорь Смешко – 6%;
- Владимир Гройсман – 4%;
- Анатолий Гриценко – 3%;
- Дмитрий Разумков – 2,5%
- Руслан Кошулинский – 2%
- Олег Ляшко – 2%;
- Виталий Кличко – 1,5%;
- Александр Вилкул – 0,9%.
За кого собирались голосовать украинцы в ноябре
- Владимир Зеленский – 31%;
- Петр Порошенко – 21%;
- Юрий Бойко – 17%;
- Юлия Тимошенко – 8%;
- Игорь Смешко – 6%;
- Руслан Кошулинский – 3%;
- Олег Ляшко – 2%;
- Александр Вилкул – 1%.
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