В течение 2020 года 409 тысяч 055 украинцев получили российское гражданство. Такими данными похвастались миграционные органы России.

Источник: МВД России

В целом Россия в 2020 году выдала 656 тысяч паспортов иностранцам. Из них более 60% документов – украинцам. Однако статистики, из каких именно областей Украины люди получили российские паспорта, нет.

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Миграционная статистика

Кроме гражданства, 36 790 граждан Украины получили удостоверения постоянного проживания и 19 620 разрешений на временное проживание.

Согласно данным статистики, более 204 тысячи украинцев пересекали границу с Россией. Причиной для большинства из них – 148 тысяч – были частные визиты, а также туризм, учеба и работа.

Как Россия раздает паспорта украинцам

17 июня 2020 года вступил в силу закон, который упростил получение гражданства для украинцев и белорусов. Путин подписал его 19 марта.

В мае 2019 года Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма и Донбасса.

Украина и мировое сообщество не признает паспортов России, которые получают жители оккупированных территорий Украины.

Важно: в Украине запрещено двойное гражданство. Поэтому каждый из 410 тысяч украинцев должен сообщить украинским миграционным органам о намерении избавиться от украинского гражданства.