В течение 7 января в разных регионах Украины произошло 105 пожаров, в результате которых погибли 5 человек. Еще 5 человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Всего на Рождество спасатели совершили 856 выездов, во время которых им удалось спасти 4 человека. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС отметили, что на праздники традиционно растет количество пожаров в жилом секторе. Чаще всего они возникают из-за того, что люди нарушают правила пожарной безопасности и неосторожно обращаются с огнем.

Пожары на Рождество в Украине

За прошедшие сутки, 7 января, в Украине произошло 105 пожаров, в которых погибли 5 человек, еще 5 травмированы и получили ожоги.

► На Харьковщине загорелся деревянный дом во время эксплуатации печного отопления. В результате действия токсичных продуктов горения пострадал мужчина, который там жил.

► В Хмельницкой области спасатели в частном жилом доме обнаружили тела 49-летнего мужчины и 48-летней женщины. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность во время курения.

► Еще один трагический случай произошел на Закарпатье. Во время тушения пожара в одной из комнат дома было обнаружено тело 40-летнего владельца.

Всего с начала 2021 года в пожарах погибли 39 украинцев, еще 32 человека пострадали.

Обратите внимание! В ГСЧС 4 января назвали последствия новогодних фейерверков. Во время новогодних выходных в Украине произошел ряд пожаров, которые возникли из-за неосторожности людей при запуске пиротехнических средств. В частности, из-за халатности взрослых от запуска праздничных петард пострадали дети.