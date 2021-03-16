Сколько украинцев поддерживают санкции против Медведчука: данные опроса
СНБО 19 февраля ввела против Виктора Медведчука санкции из-за обвинений в финансировании пророссийских боевиков. Однако 13,2% украинцев заявили, что впервые об этом слышат.
Источник:Центр Разумкова
Хорошо осведомлены о введении санкций против Медведчука 45,2% украинцев. Что-то слышали об этом – 41,5%.
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Отношение населения к санкциям против Медведчука
- Поддерживают – 61,1% опрошенных;
- Не поддерживают – 23,4%;
- Затруднились ответить – 15,5%.
Кстати, после введения ограничений у 19,8% населения ухудшилось отношение к куму Владимира Путина, однако у 4,6% оно улучшилось. Не изменилось мнение о Медведчуке в 63,5% украинцев.
В то же время в 21,4% опрошенных улучшилось отношение к президенту Владимира Зеленского, который подписал указ о санкциях. Однако в 17,3% – ухудшилось.
Что думают украинцы о блокировании каналов
Санкции против пророссийских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" поддерживают 50,6% опрошенных. В то же время 33,4% – против.
Главное о санкциях против Медведчука и Козака
- 2 февраля ограничения на 5 лет ввели против соратника Медведчука Тараса Козака. Под санкции попали и 3 пророссийские телеканалы, которые в тот же день прекратили свое вещание.
- 19 февраля санкции ввели уже против Медведчука, Оксаны Марченко и жены Козака Натальи Лавренюк.
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