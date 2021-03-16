СНБО 19 февраля ввела против Виктора Медведчука санкции из-за обвинений в финансировании пророссийских боевиков. Однако 13,2% украинцев заявили, что впервые об этом слышат.

Хорошо осведомлены о введении санкций против Медведчука 45,2% украинцев. Что-то слышали об этом – 41,5%.

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Отношение населения к санкциям против Медведчука

Поддерживают – 61,1% опрошенных;

Не поддерживают – 23,4%;

Затруднились ответить – 15,5%.

Кстати, после введения ограничений у 19,8% населения ухудшилось отношение к куму Владимира Путина, однако у 4,6% оно улучшилось. Не изменилось мнение о Медведчуке в 63,5% украинцев.

В то же время в 21,4% опрошенных улучшилось отношение к президенту Владимира Зеленского, который подписал указ о санкциях. Однако в 17,3% – ухудшилось.

Что думают украинцы о блокировании каналов

Санкции против пророссийских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" поддерживают 50,6% опрошенных. В то же время 33,4% – против.

Обратите внимание! Исследования проводились с 5 по 9 марта 2021 года. Метод интервью – "лицом к лицу". В нем приняли участие 2018 совершеннолетних со всех регионов Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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