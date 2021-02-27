Почти половина украинцев обеспокоены судебным делом Сергея Стерненко. Однако и есть те, кто о приговоре активисту слышит впервые: их более четверти.

Такие данные показали результаты исследования, которое провела платформа для социологических и маркетинговых исследований Liberty Report. Данные обнародовали в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Кстати Протесты в поддержку Стерненко прошли в городах Украины: фото, видео Дело Стерненко: что свидетельствует опрос Оказалось, что обеспокоены делом Стерненко 49% опрошенных.

Впрочем, 28% опрошенных ответили, что ничего не знают об этом деле, а равнодушие к этому вопросу выразили лишь 23% респондентов.

Из результатов опроса следует, что мужчины более озабочены этим судебным делом, чем женщины: 55% и 44% соответственно. А впервые слышат о нем – 37% опрошенных женщин против 17% мужчин.

55% и 44% соответственно. А впервые слышат о нем – 37% опрошенных женщин против 17% мужчин. Если же говорить о региональном распределении, то делом Стерненко обеспокоены в западных регионах Украины – 61% респондентов против 40% на юге и 39% – на востоке Украины.

– 61% респондентов против 40% на юге и 39% – на востоке Украины. Кроме того, согласно результатам исследования, у 61% украинцев за последние два года снизился уровень доверия к судебной системе. Что это за опрос? Исследование провели в реальном времени LibertyReport.ai, с применением подхода MIXED-MODE. Опрос состоялся онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 4,26%. Стерненко осудили: что надо знать Одесского активиста, экс-руководителя "Правого сектора" в области, Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы.

Дело касается похищения человека.

Речь идет об экс-депутате Коминтерновского райсовета Одесской области Сергее Щербиче. Стерненко якобы совершил это, чтобы завладеть деньгами Щербича: суммой в 300 гривен.

Стерненко утверждает: Щербич – это пророссийский коллаборационист, который находится под тотальным контролем мэра Одессы Геннадия Труханова, а все дело – политически мотивированное. Более того, основано лишь на показаниях самого Щербича.

В Украине из-за приговора Стерненко вспыхнули массовые протесты. Активисты заверили: у Зеленского и генпрокуратуры есть неделя, чтобы отменить приговор Стерненко. В дальнейшем протесты будут бессрочными.

Главное о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала