Сколько украинцев не имеют регистрации: ответ министра Федорова
Правительственная инициатива относительно регистрации места жительства онлайн – нужна. Ведь каждый третий украинец живет не там, где зарегистрирован.
Об этом рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 7 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.
К слову Федоров отчитался о "технической готовности" для внедрения COVID-паспортов
Зачем нужна онлайн-регистрация места проживания
Федоров прокомментировал правительственную инициативу относительно онлайн-регистрации фактического проживания. Сделать это можно будет с 1 апреля просто в смартфоне.
Более миллиона украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец живет не по месту регистрации. Потому что процедура сложная – нужно потратить много времени, чтобы получить эту услугу,
– сказал министр.
Однако с 1 апреля правительство планирует отменить "штамп в паспорте": "Чиновники не смогут требовать этот штамп, справку, когда мы полноценно запустим эту услугу".
- Проще говоря, информацию о проживании человека будут заносить в реестр.
- А чиновник должен будет не требовать от человека доказать это, а сам "зайти в реестр и проверить".
"Бумажка с пропиской – это сугубо дело неэффективности государства", – считает Михаил Федоров. Чтобы исправить эту неэффективность, собственно, и нужна услуга онлайн-регистрации места жительства.
Коротко об упрощении регистрации места проживания
- Президент Зеленский подписал указ еще в сентябре 2019 – о введении электронной регистрации места жительства. А вот 28 декабря 2020 Кабинет Министров сделал к этому решающий шаг – утвердил процедуру запуска.
- Доступной она будет для детей от 14 до 18 лет и украинцев, которые имеют ID-карту. Зарегистрироваться онлайн по определенному адресу можно будет, если человек является собственником жилья, или имеет электронное согласие от владельца или совладельца.
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