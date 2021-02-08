Правительственная инициатива относительно регистрации места жительства онлайн – нужна. Ведь каждый третий украинец живет не там, где зарегистрирован.

Об этом рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 7 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

К слову Федоров отчитался о "технической готовности" для внедрения COVID-паспортов

Зачем нужна онлайн-регистрация места проживания

Федоров прокомментировал правительственную инициативу относительно онлайн-регистрации фактического проживания. Сделать это можно будет с 1 апреля просто в смартфоне.

Более миллиона украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец живет не по месту регистрации. Потому что процедура сложная – нужно потратить много времени, чтобы получить эту услугу,

– сказал министр.

Однако с 1 апреля правительство планирует отменить "штамп в паспорте": "Чиновники не смогут требовать этот штамп, справку, когда мы полноценно запустим эту услугу".

Проще говоря, информацию о проживании человека будут заносить в реестр.

А чиновник должен будет не требовать от человека доказать это, а сам "зайти в реестр и проверить".

"Бумажка с пропиской – это сугубо дело неэффективности государства", – считает Михаил Федоров. Чтобы исправить эту неэффективность, собственно, и нужна услуга онлайн-регистрации места жительства.

Коротко об упрощении регистрации места проживания