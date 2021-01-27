Мода и социальный лифт: сколько украинцев находятся на заработках
В течение 2020 года в Украину вернулись 500 тысяч мигрантов. Львиную долю из них составляют работники с ближних стран. В частности, Чехии и Польши.
Источник: LIGA.net
Демограф Элла Либанова рассказала, что за время пандемии коронавируса не произошло существенного снижения внутренней мобильности. Кроме того, не зафиксировали и существенного возвращения мигрантов.
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Никаких 2 миллионов, о которых говорили в правительстве, не было и близко,
– рассказала Либанова.
Что еще сказала Либанова
- Демографы и представители ассоциации мигрантов сравнили свои данные и сформировали вывод: за 2020 год в Украину вернулись 400 – 500 тысяч мигрантов.
- В основном это люди, которые приехали переждать карантин из-за пандемии коронавируса.
- Демографы сомневаются, что эти люди останутся в Украине, ведь проблемы, из-за которых они мигрировали, никуда не исчезли. Ключевыми факторами для поиска счастья за рубежом являются разница в доходах и качестве жизни.
- Сейчас за границей на заработках находятся около 2,5 – 3 миллиона украинцев.
- Пандемия заставила некоторых людей отложить свои планы по миграции.
- В ближайшее время на заработки за границу может выехать существенное количество украинцев.
- Трудовую миграцию в Украине воспринимают как социальный лифт.
В стране даже есть так называемая мода на миграцию.
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