В течение 2020 года в Украину вернулись 500 тысяч мигрантов. Львиную долю из них составляют работники с ближних стран. В частности, Чехии и Польши.

Источник: LIGA.net

Демограф Элла Либанова рассказала, что за время пандемии коронавируса не произошло существенного снижения внутренней мобильности. Кроме того, не зафиксировали и существенного возвращения мигрантов.

Заметьте Забрали документы и заставляли попрошайничать: украинка в Москве 7 лет была в "рабстве"

Никаких 2 миллионов, о которых говорили в правительстве, не было и близко,

– рассказала Либанова.

Что еще сказала Либанова

Демографы и представители ассоциации мигрантов сравнили свои данные и сформировали вывод: за 2020 год в Украину вернулись 400 – 500 тысяч мигрантов.

В основном это люди, которые приехали переждать карантин из-за пандемии коронавируса.

Демографы сомневаются, что эти люди останутся в Украине, ведь проблемы, из-за которых они мигрировали, никуда не исчезли. Ключевыми факторами для поиска счастья за рубежом являются разница в доходах и качестве жизни.

Сейчас за границей на заработках находятся около 2,5 – 3 миллиона украинцев.

Пандемия заставила некоторых людей отложить свои планы по миграции.

В ближайшее время на заработки за границу может выехать существенное количество украинцев.

Трудовую миграцию в Украине воспринимают как социальный лифт.

В стране даже есть так называемая мода на миграцию.