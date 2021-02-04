Половина украинцев выступает за смену власти в Украине: данные опроса
Роспуска Верховной Рады хотят 63% украинцев. Во всех регионах Украины количество людей, которые выступают за перевыборы в парламент, является относительно одинаковым.
Источник: "Рейтинг"
Роспуск Рады в основном поддерживают люди в возрасте 18 – 29 лет.
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Хотят ли украинцы сменить власть
За отставку действующего правительства выступают 62% украинцев. Что интересно, больше таких людей среди населения в возрасте от 50 лет, а меньше всего – от 30 до 39 лет.
Переизбрание президента
Половина населения Украины хочет отставки президента и назначения новых выборов главы государства.
Больше всего такую идею поддерживают жители восточных областей – 61% опрошенных. В центре и на западе мнения населения касаемо президента относительно разделились поровну. Между тем на юге Украины меньше всего тех, кто хочет отставки главы государства – 45%.
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Против новых выборов президента выступает население в возрасте 18 – 29 лет.
Заметим, желание отставить главу государства растет с возрастом опрошенных. Так, 60% людей после 60 лет хочет перевыборов.
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