Сколько украинцев готовы поддержать Майдан в 2020 году
Украинцы не хотят вернуть политическую ситуацию в стране, которая царила в 2014 году. Через 7 лет после Майдана его до сих пор готовы поддержать 34% населения.
Антимайдан пока поддержали 11% населения. Об этом свидетельствуют данные Центра Разумкова.
Актуально Президентский рейтинг: какая поддержка у Зеленского и кто вышел на второе место
39,5% опрошенных украинцев не поддержали бы ни Майдан, ни Антимайдан.
- В то же время большинство людей недовольны ситуацией в стране по состоянию на 2020 год.
- 67% респондентов заявили, что Украина движется в неправильном направлении.
- 16,5% характеризуют ситуацию в стране как правильную.
В каких сферах украинцы видят ухудшение
- уровень цен и тарифов;
- экономическое положение страны;
- уровень стабильности;
- здравоохранение;
- уверенность граждан в завтрашнем дне;
- уровень благосостояния семьи;
- отношение граждан к власти;
- социальная защита;
- отношение власти к гражданам;
- оплата труда;
- образование;
- соблюдение законности от государственных служащих.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter