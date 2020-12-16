Украинцы не хотят вернуть политическую ситуацию в стране, которая царила в 2014 году. Через 7 лет после Майдана его до сих пор готовы поддержать 34% населения.

Антимайдан пока поддержали 11% населения. Об этом свидетельствуют данные Центра Разумкова. Актуально Президентский рейтинг: какая поддержка у Зеленского и кто вышел на второе место 39,5% опрошенных украинцев не поддержали бы ни Майдан, ни Антимайдан. В то же время большинство людей недовольны ситуацией в стране по состоянию на 2020 год.

67% респондентов заявили, что Украина движется в неправильном направлении.

16,5% характеризуют ситуацию в стране как правильную. В каких сферах украинцы видят ухудшение уровень цен и тарифов;

экономическое положение страны;

уровень стабильности;

здравоохранение;

уверенность граждан в завтрашнем дне;

уровень благосостояния семьи;

отношение граждан к власти;

социальная защита;

отношение власти к гражданам;

оплата труда;

образование;

соблюдение законности от государственных служащих. Обратите внимание! Опрос провели с 4 по 9 декабря методом интервью "лицом к лицу". В процессе опросили 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и полуострова Крым. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.