В декабря 2020 года Киевский международный институт социологии опросил украинцев касательно их отношения к социологическим опросам. По результатам, 41% украинцев доверяют данным тех организаций, которые уже давно работают. А 21% – совсем не доверяют.

Остальные опрошенные не имеют определенного мнения по этому поводу. Данные социологического опроса опубликованы на сайте КМИС.

Читайте также Будет лучше или хуже: каковы ожидания украинцев относительно 2021 года

В целом уровень доверия украинцев к данным социологических опросов за последние годы практически не изменился. В 2019 году он составлял – 42%, а в 2020 году уменьшился лишь на 1 процент. Но пока 41% украинцев выражает доверие.

"Баланс доверия и недоверия (процент доверяет, минус процент тех, кто не доверяет) составляет +20%. Год назад он был равен +21% (небольшое статистически незначительное снижение)", – сообщили в КМИС.

Как менялся уровень доверия к социологическим опросам среди населения Украины

Социологи проанализировали результаты опросов за разные годы: начиная с 2002 – и до 2020 года.

По их данным, уровень доверия к результатам социологических опросов организаций, которые уже давно работают и публикуют результате исследований, среди населения существенно повысился за последние 17 лет. А потом оставался более или менее стабильным с некоторыми колебаниями.



Как менялся уровень доверия к социологическим опросам / Скриншот с сайта КМИС

Впрочем, как заметно на диаграмме КМИС, в 2018 году уровень доверия снизился с 47% до 43%.

Справка. Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения с 1 по 12 декабря 2020 года. Методом личного интервью опрошено 2001 респондент в возрасте от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей, кроме АР Крым. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.