Владимир Зеленский вновь возглавил рейтинг доверия среди национальных политиков. Кроме него, в тройке людей, которым доверяют украинцы, оказались спикер Рады Дмитрий Разумков и представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

Украинскому лидеру доверяет 41% граждан Украины, поэтому Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия среди политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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Кроме того, немного уменьшилось количество тех, кто не доверяет президенту. В начале января таких 54%, а в середине декабря было 56%.

Насколько украинцы доверяют другим политикам

главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову 29% доверяют и 37% не доверяют, а еще 29% – не знают его;

29% доверяют и 37% не доверяют, а еще 29% – не знают его; представителю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 27% опрошенных, не доверяют 55%, еще 12% – его не знают;

доверяют 27% опрошенных, не доверяют 55%, еще 12% – его не знают; лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют – 69%;

доверяют 26%, не доверяют – 69%; пятому президенту Петру Порошенко доверяют 23%, а не доверяют 73%;

доверяют 23%, а не доверяют 73%; премьер-министру Денису Шмигалю доверяют 14%, более четверти не знает его и более чем половина ему не доверяет.

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Уровень доверия и недоверия украинцев к политикам / Инфографика "Рейтинга"