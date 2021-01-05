Рейтинг доверия снова возглавил Зеленский: как украинцы относятся к другим политикам
Владимир Зеленский вновь возглавил рейтинг доверия среди национальных политиков. Кроме него, в тройке людей, которым доверяют украинцы, оказались спикер Рады Дмитрий Разумков и представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.
Украинскому лидеру доверяет 41% граждан Украины, поэтому Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия среди политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
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Кроме того, немного уменьшилось количество тех, кто не доверяет президенту. В начале января таких 54%, а в середине декабря было 56%.
Насколько украинцы доверяют другим политикам
- главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову 29% доверяют и 37% не доверяют, а еще 29% – не знают его;
- представителю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 27% опрошенных, не доверяют 55%, еще 12% – его не знают;
- лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют – 69%;
- пятому президенту Петру Порошенко доверяют 23%, а не доверяют 73%;
- премьер-министру Денису Шмигалю доверяют 14%, более четверти не знает его и более чем половина ему не доверяет.
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Уровень доверия и недоверия украинцев к политикам / Инфографика "Рейтинга"
Что известно об опросе?
Его в течение 2 – 4 января 2021 года проводила группа "Рейтинг". Путем телефонных интервью опросили 2 500 человек в возрасте от 18 лет из всех областей, кроме временно оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,0%.
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