Доверие к Зеленскому продолжает падать: результаты нового опроса
Владимиру Зеленскому не доверяют больше украинцев, чем доверяют. Однако у президента все еще лучший баланс этих показателей.
Украинскому лидеру доверяет 41%, поэтому Владимир Зеленский сохраняет высокий уровень доверия среди политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Читайте также Зеленский в еще одном рейтинге стал политиком и неудачником года
Но количество респондентов, которые не доверяют президенту, продолжает расти и составляет сейчас 56%.
Как украинцы доверяют другим политикам
- мэру Киева Виталию Кличко доверяют 30% опрошенных, не доверяют – 58%;
- бывшему спикеру Верховной Рады и премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 29%, не доверяют – 61%;
- нынешнему главе парламента Дмитрию Разумкову 27% доверяют и 30% не доверяют, а еще 27% – не знают его,
- лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%;
- представителю ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24% опрошенных, не доверяют 55%, еще 17% – его не знают;
- пятому президенту Петру Порошенко доверяют 23%, а не доверяют 74%;
- куму Путина Виктору Медведчуку доверяют 19%, не доверяют 66%, еще 12% – не знают;
- действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, четверть не знает его и более половины ему не доверяет.
Кому доверяют и не доверяют украинцы / Инфографика "Рейтинга"
У кого лучший баланс этих показателей
- В Зеленского – -15% и председателя парламента Разумкова – 13%.
- У Кличко разница составляет -28%, Бойко – -31%, Гройсмана – 32%, Шмыгаля – -38%.
- Худшие показатели в Рабиновича – -46%, Медведчука – -47%, Тимошенко – -48%, Порошенко – 51%.
Ранее Зеленскому не доверяют больше, чем доверяют: но президент возглавляет рейтинг – кто дальше
Что известно об опросе?
Рейтинг путем интервью опросил 2 тысячи украинцев возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16 – 20 декабря 2020 года.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter