Владимиру Зеленскому не доверяют больше украинцев, чем доверяют. Однако у президента все еще лучший баланс этих показателей.

Украинскому лидеру доверяет 41%, поэтому Владимир Зеленский сохраняет высокий уровень доверия среди политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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Но количество респондентов, которые не доверяют президенту, продолжает расти и составляет сейчас 56%.

Как украинцы доверяют другим политикам

мэру Киева Виталию Кличко доверяют 30% опрошенных, не доверяют – 58%;

доверяют 30% опрошенных, не доверяют – 58%; бывшему спикеру Верховной Рады и премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 29%, не доверяют – 61%;

доверяют 29%, не доверяют – 61%; нынешнему главе парламента Дмитрию Разумкову 27% доверяют и 30% не доверяют, а еще 27% – не знают его,

27% доверяют и 30% не доверяют, а еще 27% – не знают его, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%;

представителю ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24% опрошенных, не доверяют 55%, еще 17% – его не знают;

доверяют 24% опрошенных, не доверяют 55%, еще 17% – его не знают; пятому президенту Петру Порошенко доверяют 23%, а не доверяют 74%;

куму Путина Виктору Медведчуку доверяют 19%, не доверяют 66%, еще 12% – не знают;

доверяют 19%, не доверяют 66%, еще 12% – не знают; действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, четверть не знает его и более половины ему не доверяет.



Кому доверяют и не доверяют украинцы / Инфографика "Рейтинга"

У кого лучший баланс этих показателей

В Зеленского – -15% и председателя парламента Разумкова – 13%.

У Кличко разница составляет -28%, Бойко – -31%, Гройсмана – 32%, Шмыгаля – -38%.

Худшие показатели в Рабиновича – -46%, Медведчука – -47%, Тимошенко – -48%, Порошенко – 51%.

Ранее Зеленскому не доверяют больше, чем доверяют: но президент возглавляет рейтинг – кто дальше