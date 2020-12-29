В плену пророссийских боевиков на Донбассе находится 251 человек. Еще больше украинцев считаются пропавшими без вести. Следовательно, украинская сторона не знает, живы ли они.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала омбудсмен Людмила Денисова, пишет 24 канал. Также она объяснила, почему оккупанты не торопятся с обменом пленных.

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Относительно 251 человека (которые находятся в плену боевиков – 24 канал) – это подтверждение произошло через центр освобождения пленных СБУ, среди них – 34 военных, все остальные – гражданские и добробаты есть тоже, 4 человека. Эта цифра нами подтверждена. Но у нас еще 258 пропавших без вести, и поэтому мы не знаем, живы ли они, их надо искать

– сказала Денисова.

Почему не торопятся с обменом

По словам Денисовой, у представителей оккупантов есть претензии к необходимости оформления передачи, они считают, что обмены, которые произошли в декабре (2019 года – 24 канал) и в апреле (2020-го – 24 канал), не завершены.

Заметим, что 29 декабря 2019 года к своим семьям на подконтрольную Украине территорию вернулось 76 граждан, в частности, – 12 военнослужащих, которые находились в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис Президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. Украина взамен передала на Донбасс 14 востребованных лиц.

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Украина еще в ноябре передала российской стороне списки для взаимного обмена пленными до конца года. Впрочем, российская сторона процесс блокирует.